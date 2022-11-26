扭转两岸关系 在此一举

来源：台湾中时新闻网

作者：汤绍成

继中国大陆国家主席习近平在G20与APEC的外交主动出击之后，一时间美中关系略有缓和的迹象。但随着美国副总统哈里斯访问菲律宾，甚至登上巴拉望岛，在南中国海议题上“挺菲抗中”，却又为两国关系注入负能量，此时台湾则因选举而无暇他顾，在此大国博弈中的角色也更显被动。

虽然在“拜习会”时，双方领导人同意，美国国务卿布林肯将于明年初访问北京，继续探讨双边关系。但日前美国白宫国家安全会议发言人柯比表示，无论谁当选联邦众议院下任议长，拜登政府会继续支持国会议员前往海外进行官方访问，包括台湾在内。而共和党领袖麦卡锡可望成为下任议长。

这对美国总统拜登而言也将是另一考验。因8月初拜登并不支持同党的众议院议长佩洛西访台，但他未直接与公开对佩洛西说不，台湾方面也未撤回邀请，否则佩洛西仍有可能打消访台计画。如今换上共和党的麦卡锡，而他又是特朗普的积极支持者，抗中力道强劲，且早就表明访台的意愿，到时两岸局势再度动荡将难以避免。

更进一步观之，近日大陆防长魏凤和应邀与美国防长奥斯汀会谈，其中台湾问题乃重中之重。美方支持“一个中国政策”，强调台海和平稳定的重要性，呼吁中国避免对台湾采取破坏稳定的行动。魏凤和则表明，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线，任何外部势力都无权插手干涉，也希望美方说到做到。由此可知，双方仍是各持己见，各说各话，只是重复了拜习会的立场。

自大陆8月围台军演后，中方断绝了美中两军战区领导通话、中美国防部工作会晤，以及中美海上军事安全磋商机制会议等军事沟通管道和军事交流。此次中美防长终于重启会谈，但在基本立场上，双方仍旧各不相让；再加上在气候与经贸方面双方官员的会谈，中美之间的交流管道再度恢复畅通。

中美防长会谈中，双方也讨论俄乌战争，强调美中应共同反对使用核武，以及美方关切朝鲜近日的挑衅行动。对此，在拜习会之前，中方曾派遣代表团赴美，谈判以中方在俄乌与朝核问题的立场，来交换美方在台湾与晶片问题的态度。对于这些复杂问题的博弈，目前只是一个起始，因而自然可以解释布林肯要尽快到北京续谈的原因。况且，习近平还将于年底之前访问沙特阿拉伯，而沙国也已主张在与中方的石油交易中，将以本币取代石油美元，这也将是中方另一项有利的筹码。

综观美方的抗中策略，从贸易战与科技战，再到拉帮结派与打台湾牌，其中以台湾牌的先期成本最低，效果也最好，美方自然乐此不疲。尤其“台湾政策法”也通过在即，两岸关系将难逃跌宕起伏的风波。

再看看台湾的选举情势，当前绿营不断将选举的基调提升到抗中保台的高度，可见蓝营的选情不差，必当有利于2024的变天。果真如此，将可开始为两岸当前的紧张情势注入正能量，以便化险为夷，造福两岸。

（作者为台湾国立政治大学兼任教授）