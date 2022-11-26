九合一对台湾总统大选的钟摆效应

来源：台湾中时新闻网

作者：邵宗海

台湾九合一地方大选星期六投票，根据舆情研究机构11日分析全台县市长选举可能的结果，国民党可望拿下全数县市长22席的15席、至于其余7席则是民进党5席、民众党1席，以及无党籍1席。这项预测若在26日投票日开票后成真，民进党在这次地方县市大选中可算是惨败。

不仅如此，依笔者评估，国民党有可能在重要的6都中，赢得台中以北的4都市长席次，即台中、桃园、新北及台北市，而民进党则只能保住台南及高雄2都。若以6都在整个台湾经济与政治的占比影响力而言，再加上民进党所赢的市长席次又比不上国民党，未来民进党的政经影响力将相对逊色很多，这样的结果也会导致更深远的影响。

下面的分析有点像是一篇“寓言”的叙述，但是结论很有启示性。

我们不妨先回头温习一下2018年11月24日举行的地方选举结果。当时先输掉2016年总统大选的国民党，士气需要“一振”，因此在2年后的地方选举中取得大幅优势，共计拿了15个县市长席位，比起上届只取6席来看，可说是大幅增加。而民进党的战绩则从现有13席锐减到6席，几乎只能用“惨不忍睹”来形容。另外，无党籍则从3席减为1席。

当然，2018年的地方选举投票过程也出现了台湾选举史上前所未有的投票排队混乱情形。原先预计下午4点可结束投票，但由于该次选举尚包含另外10项公投议题要议决，因此造成选民挤在各投票站前大排长龙，许多投开票所直到法定的下午4点截止投票时还有许多人等待投票，造成投开票时间大幅延宕。最后到晚上8时才终止投票。这是否导致在野的国民党取得大幅反转优势，值得探究。

当时有媒体评论“这是民进党政府在2016年赢得总统与立法院的全面执政后，仅仅两年半就遭逢的大惨败”。而且其中有不少县市尚出现被“翻盘”的意外结果，最令人意外的就属台中的选举结果。

在2014年时，民进党提名的林佳龙曾赢下近21万的选票，但在2018年的选举中，林佳龙则输给对手超过16万票。而此次总共只得到6席县市长的选举结果，给了民进党翻天覆地的震撼。

当时蔡英文发表民进党败选感言，随即辞去党主席一职。她说，“身为执政党的主席，我要对今天地方选举的结果负起完全的责任，我从现在开始辞去民主进步党的主席一职。”结果令人意外的是，在辞职不到2年之后，蔡英文竟然在2020年的总统大选中再度赢得大选。

这样类似的命运安排，在民进党又将面临可能于今年的地方选举失利，那么，民进党2024年的总统候选人，是否又会拥有这个幸运的转轮，赢得该年的大位？如果是做这样的猜想，那么寓言说“同样的幸运不会连续来第二次”，应该会让心存侥幸的民进党心生警惕，不能懈怠；至于一心想收回执政权的国民党，则得更加倍努力来争取民心。

当然，上述这种“选情揣测”基本上应该是没有太强的事实基础根据。而且作者撰写这篇文章，正是希望以2018年地方选举结果影响到2020年总统大选最终结果的经验，提醒各政党要有“钟摆效应”的认知，那就是：地方的选举结果对总统大选选情的影响，未必是正面的效应。

（作者为澳门理工大学名誉教授）