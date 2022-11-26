习近平访沙特概率大 拜登看在眼里会否一退再退？

来源：香港01

作者：陆一

中国宣布与阿拉伯国家召开峰会引起关注。据中国驻杜拜总领事馆星期二（11月22日）在官网发布的新闻稿，中国驻杜拜总领事李旭航在21日于杜拜未来博物馆举行的“星河璀璨·逐梦太空”航天主题活动上说，首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开，这是中阿（拉伯）关系提质增速的大事件，在中阿关系史上具有里程碑意义。新闻稿未提及峰会的其他细节。

中国外交部在11月4日的新闻稿中称，李旭航接受阿联酋媒体专访时说，此次峰会将涉及中国和阿拉伯国家领导人的面对面交流。首届中国与阿拉伯国家峰会，中国国家主席习近平亲自出席的可能性很高，得以成行的话，将是习近平近七年来首次访问沙特。

而同时注意的讯息是：据路透社11月17日报道，拜登政府当天裁定，沙特王储穆罕默德（Mohammed bin Salman）在异见记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案中享有豁免权。

习近平访问沙特可能性很大

今年，已经多次传出习近平访问沙特的消息。早在8月时，据英国《卫报》就报道，习近平将于下个星期访问沙特阿拉伯，如果消息属实，这将是2020年1月冠病疫情爆发后习近平首次出访其他国家。当时，外界就予以极高期待。

虽然消息不实，但显然也不是空穴来风。而后沙特外交大臣费萨尔亲王（Faisal bin Farhan）10月27日与中国外长王毅以举行中沙高级别联合委员会政治外交分委会第四次会议。费萨尔对阿拉伯卫星电视台表示：“今天的会谈是在一个重要的时机举行，就在中国国家主席预计访问沙特王国之前。”他补充说，沙特阿拉伯也在为中国和阿拉伯国家之间的首脑会谈“做最后安排”。

据中国官媒新华社报道，王毅在会议上表示，“中方高度重视中沙关系发展，将沙特置于中国外交全局尤其是中东地区外交的优先位置”。事实上，习近平曾在4月与沙特王储穆罕默德通话时说，中国将对深化与沙特的关系置于“优先考量”，并希望打造两国能源、经贸、高技术等领域“高水平”合作。

此前《卫报》曾报道指，预计沙特阿拉伯将高规格接待习近平，规格可相当于美国前总统特朗普宣誓就职以来首次访问该国。预计习近平将访问首都利雅得、港口城市吉达以及正在规划中的新未来城。这些可能性皆存在。

需要特别注意到，自2016年穆罕默德成为王子掌握大权之后，沙特阿拉伯同中国的关系进一步深化。在新疆、香港国安法等议题上，沙特阿拉伯未发声，而中方对与卡塔尔断交、卡舒吉事件等问题上也没有公开发表评论，似有一种默契存在。更需要看到的是，中国海关总署数据显示，沙特在10月超越俄罗斯成为中国原油最大的外国供应商。

中国已经是沙特阿拉伯最大的贸易伙伴，最大的石油买家，而近年来中国在地缘政治上重要性更加突显，对于沙特来说，过去只注重商业，现在则更加注重以战略眼光看待。而近年来，北京也在采取各种方式，特别是在经济领域强化了与阿拉伯国家、尤其是与能源富有的海湾国家的关系。

拜登紧张 会否一退再退？

值得注意到的是，如果习近平对沙特访问成行，正好是沙特与长期盟友美国关系紧张之际。

拜登政府日前裁定，穆罕默德在卡舒吉遇害案中享有豁免权。拜登在竞选时怒斥沙特和穆罕默德，称沙特是“被放逐的国家”（pariah）。但拜登上台以后不得不向现实低头。

美国司法部在11月17日晚些时候提交的一份法庭文件中表示，由于沙特王储是沙特的“现任政府首脑”（按：因其最近获任首相），因此他在卡舒吉遇害案的诉讼中“不受影响”，将免受遇害记者卡舒吉的未婚妻及其所创立的民权组织“眼下阿拉伯世界的民主”的起诉。《华盛顿邮报》报道指出，拜登政府此次是援引所谓“行政权”和“国际法”来保护沙特王储免于承担在卡舒吉遇害案之中的法律责任。

这是拜登政府第二次向沙特低头了。拜登7月15日屈尊抵达沙特西部城市吉达，对沙特进行了为期2天的访问。拜登曾宣称绝不与穆罕默德握手，全球媒体都在关注，拜登将以何种方式与这位沙特王储会面。结果，拜登与穆罕默德会面时，以碰拳代替了握手。

美国媒体挖苦道，这比握手还糟糕，因为只有老朋友相见才用这种随意的方式。拜登自以为他以美国总统的身份屈尊会见穆罕默德，穆罕默德会感恩戴德，沙特也会承情增加石油产量，以降低美国的通货膨胀同时打压俄罗斯。但拜登向沙特低头换来的是羞辱。沙特非但没有按照美方希望增加石油产量，反而赞同OPEC增产。10月5日，OPEC+决定自11月起减产石油200万桶/日，令美国感到措手不及。

而后的10月27日，俄罗斯总统普京在出席瓦尔代国际辩论俱乐部全体会议时谈及金砖国家扩员问题，称俄罗斯支持沙特阿拉伯加入金砖国家。对此，中国外交部发言人汪文斌在28日举行的例行记者会上应询表示，作为今年的金砖主席国，中方积极支持金砖国家扩员进程。形势比人强，面对沙特有可能倒向中俄，拜登不得不再次向沙特低头，想方设法把沙特拉住。

拜登再次向沙特低头能不能把沙特拉回来还很难说，但他已经有麻烦了——此举激怒了部分“人权活动家”和许多美国议员。据路透社报道，拜登政府的决定公布后，卡舒吉的土耳其籍未婚妻坚吉兹17日发布推文称，卡舒吉“又死了一次”。 拜登之所以不惜撕下全球民主领袖的面纱，当然意在剑指中俄。英国伦敦国王学院教授克里格分析称：“在与中俄大国竞争中，美国认识到沙特还有其他选择，因此认为必须不惜一切代价阻止沙特进一步转向东方。”

拜登再次低头能否赢得穆罕默德的欢心，还很难说。穆罕默德毫无疑问并没有“感念”拜登，在裁定穆罕默德在卡舒吉遇害案中享有豁免权后的第二日，穆罕默德原定于11月19日开始的日本之行被取消，在东京的双边商业论坛也被取消。沙特就此事向日方通报，但未说明原因。沙特阿拉伯是日本最重要的能源供应国之一。在11月8日的新闻发布会上，日本内阁官房长官松野博一避免回答有关此次访问的问题，只说“什么都还没有决定下来”。关于新访问的日期和本次访问取消的原因并未通报。很显然，日本紧抱美国大腿，穆罕默德此举也亦有警告。一定程度上来说，此举不仅打了日本一巴掌，亦可以理解再一巴掌打在了美国脸上。

拜登上台以后不得不向现实低头，美国非常紧张沙特正靠向中俄。沙特政府曾声称要用人民币代替美元进行石油结算，不少分析人士认为这只是虚张声势。近日，有德国媒体报道，一旦沙特抛弃美元，改用人民币结算运往中国的石油，就会对其他海湾国家形成示范效应。诸如阿联酋，伊拉克和科威特等国将会效仿沙特的做法。一旦沙特改用人民币结算石油，石油美元就将动摇了。因此，美国会想方设法拉住沙特的。一旦沙特倒向中俄，这意味着，美国很可能失去对全球石油的控制，事实上这个趋势已经在显现。

目前看来，穆罕默德对拜登的再次低头还不满意，拜登是否再向沙特低头还难说。美国有足够的资源拉住沙特，但付出的代价将越来越高。此外，沙特即便不加入金砖国家组织，不用人民币结算石油，也会与中俄保持良好的关系。作为地区大国，沙特正趁美国衰落之际寻找自己的国际空间。游走于美西方和中俄之间，沙特才能攫取到最大的国家利益。

此外，近年来，北京采取各种方式，强化了与阿拉伯国家、尤其是与能源富有的海湾国家的关系。确实如中国领事馆称，阿拉伯国家与中国的关系“已进入快速发展阶段。”今年1月份，中国接待了来访的海湾国家多个外长，中国是全球第一大原油进口国。卡塔尔还宣布，与中国达成一项为期27年的液化天然气供应协议，卡塔尔称这是在乌克兰战争引发的全球能源危机中，该国所签订的有史以来“最长的合同期限”。这个海湾酋长国称，它还没有与欧盟达成类似的协议。2014年，中国国家主席习近平承诺，到2023年，中国将与海湾国家的贸易额增加一倍以上。这些都不得不令美国紧张。