民怨大爆发 民进党遇创党以来最大挫败

来源：台湾《联合报》

联合报社论

九合一选举结果揭晓，民进党一败涂地，只取得五县市执政权，远逊于国民党的十三县市。民进党地方执政版图大举退缩，仅困守“北港溪以南”的南台湾一隅，这是民进党创党以来最大的挫败。这场大败，固与民进党地方经营不力有关，但更关键的因素则是蔡政府中央执政太失民心，社会上“讨厌民进党”的狂潮再度席卷，给了民进党无情的当头一棒。

昨天投票率偏低，许多县市不到六成，在在反映了民众对当前政治的失望。不少原是民进党大本营的地区，均未能如预期开出相应票数，说明许多浅绿支持者不愿再对绿营“含泪投票”。此外，诸如屏东的苏清泉和台南市的谢龙介，都在选前未被看好的情况下，在绿营铁票区对对手构成很大的威胁，这都是绿营的警讯：把民众的支持视为理所当然，却不回应他们对公平正义的要求，迟早会被唾弃。

这次选举结果，受到最大重击的人无疑是蔡英文，她辞党主席亦不足以弥补她的过失。蔡英文只手主导党内提名，对于争议人物林智坚、陈时中却极端偏爱，甚至率举党之力硬抗滔滔舆论。更可议的是，蔡英文滥用总统角色频繁为绿营候选人助选，其派系却被指为邪恶“黑金”寄生，她更打出不符地方选举调性的“抗中保台”牌来分化社会，称“投民进党就是投蔡英文”，就是支持“台湾队”。如今，一个清晰的五指印落在她脸上，民众对于何谓“台湾队”另有看法，她何颜以对？

指标人物陈时中的落选，乃至绿营在整个北台湾的溃败，其实都可以看到“讨厌民进党”情绪的外溢与扩散。在“民进党铁票区”的屏东和台南，这次绿营仅以些微差距取胜；在新北、台中、花东等地，则越输越多；在原本以绿“五星执政”自豪的桃园、新竹、基隆，则以不小的差距被甩在车后，这都得归咎中央执政太“顾人怨”。民进党自成立以来，最多曾在县市长选举取得十三席，最少也有六席；这次竟只拿到五席，可谓“一朝回到创党前”，灰头土脸。

这次选举最主要的意义是，民众给了民进党和蔡政府一个清晰的讯息：人民并不认同目前的执政路线，主政者若不及时修改，下次选举人民还会用更激烈的方式教训民进党。不可讳言，民进党政府近几年之所以如此霸道蛮横，主要是在2020年初总统及立委选举大胜后，年中高雄市成功罢韩，2021年又成功完封四大公投，加上今年初中二选举补选又获胜，全党被连串胜利冲昏了头。加上“完全执政”，蔡英文将手伸入五院，五权宪法的相关制衡脆弱得宛如不复存在，府院变得为所欲为，政务官的嚣张诡辩却不断受到鼓舞，而政府效能却不见提升。种种“绿能、你不能”现象，让人民厌恶之至，因而有了这次的民怨燎原。

矛盾的是，蔡英文不断对外卖弄台湾的“民主价值”，但她的治理却未遵循民主原则，而是动辄恐吓，处处双标。可以说，她根本不把台湾人民当成实践民主的对象。讽刺的是，民进党利用网军侧翼来误导及淹没舆论，结果却淹没了蔡英文必须知道的民意真相，最后更淹没了民进党的地方执政版图，人民终而头也不回地弃它而去。

民进党曾自以为是民意的宠儿，如今民意反目，变成了民怨。民进党仅存的五县市，人口加总仅600万人，只占全台人口的26%。这样一个政党，当中央面对百姓，不该再把那句“谦卑”拿出来宣誓三次吗？