九合一重要性 过于夸大

来源：联合新闻网

作者：杨泰顺

美国总统任期四年，众议员任期两年，故总统就职满两年后便必然遇到众议员全面改选。加上参议院改选三分之一，部分州长及地方公职亦利用机会进行改选，这一项非总统大选年所举行的选举，因此被称为“期中选举”。

台湾为了节约选务经费，并避免选举过于频繁，2014年起也将九项地方公职，如直辖市与县市首长及议员等，集中于总统大选后的两年进行改选，由于时间安排上类似美国期中选举，许多人也将九合一选举视为台湾版的期中选举。

然而，略为比较台美的期中选举，便不难发现两者在民主运作的重要性上，显然有着天壤之别。

美国联邦政府采三权分立体制，行政权与立法权在宪政法理上彼此平等并互相牵制。国会若因期中选举造成多数党改变，总统在未来两年的施政便将面临困扰。此次期中选举共和党在众院取得多数，媒体已预言未来众院有可能立案调查拜登家族的海外商业活动，企图以此拖垮民主党的执政信誉，对政府施政效率也不无影响。

台湾立法院的职能原本远逊于美国国会，且九合一也不包括立委改选。故而，台版期中选举只是纯粹地方选举，就算蓝绿板块出现挪移，也很难产生政策的冲击。有人将九合一选举视为对执政党的信任投票，未免有些夸大，因为开票结果对两年后的大选并不具预测性。台湾决策权高度集中于中央，在国会无力掣肘的情况下，执政党就算输掉九合一也不难在两年内营造利多翻转局面。2018的九合一便是一例，当时国民党得票率领先民进党10%，但两年后蔡英文却能创下总统当选票数的历史新高。

美国采取联邦制，各州均高度自治及分权，这使得地方选举能间接影响未来大选。期中选举时，特朗普阵营在12个摇摆州支持特定的州务卿候选人，何以志在大位的政治人物，竟然关注层级不高的州务卿选举？因为美国无中央集权式的选务作业，而是由各州自行规划及管理，州务卿则为主持这些业务的关键人物。上次大选的通讯投票争议，使特朗普认知必须掌握州务卿人选，以便营造未来对自己有利的裁决，期中选举也因此增加不少看点。12位候选人最终只有一人上垒，似乎预告了特朗普复出的坎坷。

台湾选务全由中央选委会负责，就算县市长身兼县市选委会主委也没有太大的裁量权。甚至确诊者不得投票等人权议题，中选会也可以不畏讥谗的断然处之。权力过度集中在中央，自然让九合一选举的重要性黯然失色。

美国期中选举重要，选民关注度却不高，平均投票率仅四成，今年四成七已是破天荒。台湾九合一虽是权力配角，但公认选情冷飕飕的今年，县市长投票率竟突破六成五。选战过程中，党政要员奔走选区声嘶力竭呐喊，加上嘉年华式的奢华游街与动辄数万人的造势大会，一点看不出这是场无关大局的选战。

何以会有如此巨大的反差？答案恐怕与金流有关。选举必须花费庞大金钱，美国政治献金法对金流规范严格，媒体甚至以“硬钱”形容，故候选人筹措经费主要仰仗利益团体的透明捐输。透过利益团体的影响力，选民不愁政策偏好没有管道传达，相对降低了投票的热忱。台湾筹措选举经费较不透明，对经费上限的执法也仅具形式，这使得金权关系纠缠不清。地方选举虽然对政策影响有限，但地方建设却是政治金流的源头，各方人马怎能不放下身段撩下去？

作者为文化大学政治研究所教授