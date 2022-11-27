蔡英文抗中牌失效 年轻人抛弃民进党

来源：明报

明报社评

台湾包括县市长在内的地方公职人员选举（九合一选举）昨天落幕，在选战焦点的六大都会（六都）市长角逐中，国民党不仅保住新北、台中两市的既有优势，还一举赢得台北、桃园两市，六占其四；民进党的执政县市则由选前的7个萎缩到5个，不仅台北市长铩羽，更丢掉在北台湾的最大堡垒桃园。民进党这次大败，除了台湾选民在地方选举惯常的钟摆平衡心理外，与绿营惯用“抗中保台”牌失效有关，而蔡英文政府近年在防疫等方面的施政备遭诟病，很多中间选民特别是年轻选民抛弃民进党，是其败选的重要因素。

目前在台湾的22个县市中，除国民党执政的嘉义市因突然有候选人病逝，市长选举要押后到下月18日外，21个县市长都在昨天选出。从得失看，绿营民进党由7变5，蓝营暂维持13，白色力量的民众党保持一席，无党籍斩获两席。单看数字似乎变化不大，但国民党失去的3个县市，苗栗、金门两县都是输给无党籍候选人，只有澎湖是败于民进党，但赢的却是台北、桃园两大都市，且桃园是从民进党手上夺回。在南部民进党票仓屏东，国民党候选人仅以些微差距负于民进党，台南与绿营的差距亦有缩小，而在国民党连任市长的新北、台中两大都市，赢绿营的比例都较之前扩大。

由于这次选举被视为蔡英文的“期中考试”，亦是2024年总统选举的“前哨战”。所以绿营十分重视，总统蔡英文亲自提名各地候选人，对重点地区更倾全力助选，更声言投票给他们就是投蔡英文本人，可谓深度捆绑，结果遭遇惨败，她已宣布辞去民进党主席，未来两年她也势必成为“跛脚鸭总统”。

国民党六都占其四

民进党惨败蔡跛脚

一般认为，蔡英文在提名人选的刚愎自用和民进党的文宣策略，是败选的直接原因。蔡英文力推新竹市长林智坚出选桃园市长，在林的硕士论文被揭发抄袭、学位被两间大学撤销的情况下，她仍下令全党挺林，这一丑闻的发酵，重挫民进党选情；面对民众党新竹市长候选人高虹安唱了一首讽刺绿营的歌，民进党开动各种宣传机器口诛笔伐，反招来民众不满，自动发起弃保投票，硬是将高送上市长宝座。

面对低迷选情，民进党故伎重施，打“抗中保台”牌，蔡英文在助选时宣称，这次选举“会决定我们要向世界传递什么样的信息”，独派团体更在选前最后一周公布全台签署“不投降承诺书”的县市长候选人名单，以图将选举拉升至蓝绿对决的高度。不过，这招这次并不奏效，因为这毕竟是地方选举，选民更注重候选人在地方行政的政绩和能力，而蓝营执政的地方政绩较佳，选情较为稳固，国民党候选人亦不随之起舞，令国安议题无法炒热，所以蔡英文热炒的“芒果干”（亡国感）这次“滞销”。

而这次民进党败选的最大原因，还是近年执政的种种劣迹，激怒了广大中间选民甚至曾经是民进党票仓的年轻选民。台湾在疫情防控方面出现种种乱象，如死亡率居高不下，自产的高端疫苗效果不彰并涉嫌利益输送，当局阻挠民间团体进口疫苗。另外，岛内治安问题丛生、东南亚绑架骗案处置不力，乃至8月大陆军演时国防部瞒报道弹飞越台湾上空的消息等，都引发民众不满。民进党自恃府院全面执政，自大骄横，听不进意见，反而利用网络水军，抹黑打压提出意见的人。因此，有分析指出，这次选举是近年来“仇恨值”最高的一次选举，“下架民进党”成了最大的选民公约数，而参选台北市长的台湾抗疫前总指挥陈时中，也成了选民泄愤的对象。

施政劣迹引发不满

抹黑打压激起公愤

曾几何时，教育程度较高的年轻选民曾经是民进党的主要支持者，但近年面对蔡英文政府的种种倒行逆施，青年选民也与民进党渐行渐远。在民进党号召青年返乡投票的宣传片的留言区，就被上千网民“洗版”，纷纷抱怨物价房价高涨及对生活的绝望。民进党丢失的桃园、新竹两市，也是高科技知识青年云集之地。台湾这次投票，包含一项修宪公投，将选民年龄由20岁降至18岁，18岁也是台湾兵役法的“役龄”，有评论就指出，对于随时必须面对战争风险的年轻人而言，“他们应该有权力，选择让自己距离战争远一点或近一点的政党或政治人物”。

这次选举，也被视为台湾2024年总统大选的前哨战，从目前形势看，经此一役，国民党似乎恢复生机，形象清新的蒋万安当选台北市长，连任的新北市长侯友宜大胜对手40万票，都令蓝营看到希望；白色力量民众党，虽失去台北却赢得新竹，党主席柯文哲有望成为蓝绿之外的第三势力共主；民进党这次败选，党内派系必会再有一轮倾轧整合，谁能出战总统大位仍难逆料。

不过，必须认清，这次选举不是岛内对两岸政策的公投，国民党也非统派。自2010年至今的台湾选举，蓝绿的输赢具有明显的钟摆效应，2014年的柯文哲旋风、2018年的“韩（国瑜）流”，都未能撼动民进党在全台的执政地位。所以说，以这次选举的输赢，判断2024年总统大选的结果，不仅为时过早，而且可能会大谬不然。