算乌战经济账 欧美团结现裂痕

来源：明报

欧盟贸易及工业官员上周五（25日）开会，多名官员表达对美国明年起生效的《通胀削减法案》（IRA）补贴本地工业措施的忧虑，认为将削弱欧洲产品竞争力，并促使生产商从欧洲转至北美生产，损害欧洲利益。欧盟官员警告，或采对等措施回应美国，引发贸易战忧虑。欧盟官员更私下向传媒抱怨美国从俄军侵乌导致的高能源价格中得利，同时出售军备牟取暴利，令外界关注跨大西洋长期团结情况可能面对挑战。

政治新闻网站Politico引述消息指，欧盟委员会内部市场专员布雷顿（Thierry Breton）上周一（21日）已在一场欧盟成员国工业领袖会议上直指，美国提出的IRA对欧洲构成“存亡挑战”。IRA是拜登政府推出用以打击通胀和降低民众生活开支的重要措施之一，明年生效，当中包括高达3690亿美元（的补贴和税务宽减，部分被指特别打击欧盟，例如美国汽车买家若购买电池原料来自北美及电池组装于北美的电动车，将可获高达7500美元免税额，这势影响欧洲车销美。与此同时，俄军侵乌导致欧洲能源价格飚升，欧洲多国通胀急升、经济步向衰退，欧洲生产商为节省成本，亦可能选择转移至大西洋对岸生产。

“欧美关系处于历史关口”

网媒Politico引述欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）直言，美国的做法对欧盟造成经济冲击。报道引述欧洲高官说：“事实是，当你清醒地看看，在这场战争中最受益的是美国，因为他们以更高价格卖到更多天然气，而且因为他们卖出更多武器。”该官员直言目前欧美关系处于“历史关口”，美国补贴影响贸易，加上高能源价格，都威胁到公众对乌克兰和跨大西洋联盟之间的支持度。报道指有关“爆炸性”言论获欧盟国家官员、外交官公开或私下地认同，而克里姆林宫相信会欢迎欧美出现不和。

德法涉研报复措施 或向美货征关税

德、法两国经济部长上周二发表共同声明，期望协调欧洲应对美国挑战，两国亦被指正研议报复措施，包括通过鼓励民众“买欧洲货”法案，如冲突升级更可能会向美国货品加征关税。美欧处理贸易问题的联合工作小组计划于近期召开第三次会议，后者期望美国能赋予欧洲制造商与墨西哥和加拿大同等的市场准入地位，但离IRA生效剩约1个月，解决争议时间无多。

欧盟成员国贸易部长上周五召开紧急会议，欧盟委员会贸易专员东布罗夫斯基会后向记者称，期望欧企和出口货能在美获平等待遇。最近到访基辅的他呼吁跨大西洋团结，指欧洲需美国持续支持，令乌克兰可赢得抗俄战争。荷兰外贸大臣施赖内马赫（Liesje Schreinemacher）上周五亦说，期望欧美能避免两败俱伤的贸易战。