来源：中时电子报

作者：余睿明

2022年地方选举落幕，虽然投票率偏低，但不影响下架民进党的大环境氛围。选举结果，民进党在惊涛骇浪之下，勉强守住南部4席县市长及外岛的澎湖县；但是，从北台湾到中台湾、再到东台湾，民进党一个县市都没有拿下，连原本执政的基隆市、桃园市及新竹市通通败北，今年地方选举结果，对民进党来说只有一个惨字！

在选举投票前，已有舆论抛出风向，即便民进党在2022年地方选举败选，既无法预告2024年总统大选的结果，也难以打破现阶段朝野政党的权力结构，所以这场地方选举并不重要！但是，真的是如此吗？民进党要是能赢，会放过任何击败国民党及民众党的机会吗？既然如此，会出现这种带风向的论述，其实民进党早已预知，在执政不利及防疫失败等情况下，这场地方选举犹如民众对完全执政的民进党投下赌烂票，目标就是要“下架民进党！”

有论者认为，2018年地方选举，国民党拿下15席县市长，2020年总统及立委选举，民进党还不是大胜，掌握完全执政优势。没错，事实结果确实如此；但是，那是当年的人事时地物所造成，2024年总统及立委选举的人事时地物，是否与当年让蔡英文大胜的条件一致，恐怕非常困难。

首先，在人的部分，不可讳言，国民党在地方选举大胜后，党内欲参选总统的人将伺机而动；不过，自古以来，大位从不是智取可得，再多的算计恐怕都是一场空。展望蓝军内部，2024年总统大选，唯一够实力能下架民进党的总统候选人，就是新北市长侯友宜！或许有人会说，韩国瑜的前车之鉴，不看好侯友宜挑战2024。但是，蓝军支持者不妨扪心自问，侯友宜跟韩国瑜是属于同一层级的候选人吗？当韩国瑜被绿营硬贴上草包、无料标签，甚至被罢免成功。绿营若照搬这套SOP套用在侯友宜身上，会有效吗？

在柯文哲几乎笃定参选2024总统大选的态势下，2024年总统大选乃呈现蓝绿白三脚督的竞争态势。在第三势力参与单一席次选举的经验可以发现，2018及2022年柯文哲与高虹安的胜出，第三势力若欲在蓝绿夹杀胜出，有一个重要的关键，就是国、民两党候选人中，有其中一人选情必须呈现弱势，譬如，2018年民进党台北市长候选人姚文智及2022年国民党新竹市长候选人林耕仁。倘若国、民两党候选人均维持一定的实力，第三势力要脱颖而出就比较困难。

由此结果推论2024年总统大选，在蓝绿白三脚督的情况下，倘若国、民两党总统候选人均维持一定实力，那第三势力柯文哲要当选的机会就偏低；相反地，倘若国、民两党其中一位总统候选人选情呈现弱势，那第三势力的柯文哲就有可能吃掉弱势候选人的得票，像2018台北市长及2022新竹市长选举一样成功突围。从上述的选举经验而论，国民党在地方选举大胜，能否延续到总统大选发挥“地方包围中央”优势，最重要的关键，在于候选人本身的条件！因此，国民党派谁参与2024年总统选举，最有机会下架民进党、重返执政，答案已呼之欲出。

作者为自由撰稿者

