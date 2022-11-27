重挫的民进党 2024恐更激进

来源：中时电子报

作者：吕志翔

经历多次民意洗礼，包括3次政党轮替，台湾早已是被国际社会认定的“全面民主政体”，蔡英文总统与民进党将地方性的“九合一”选举无限上纲拉抬到国安及国际层次，狂打“反中牌”、“国际牌”，在他们的心目中，个人与政党利益绝对凌驾台湾的利益及人民福祉，但台湾民众已经觉醒，以选票否定了民进党最恶质、负面的选举手段。

面对选情不利形势，蔡英文最近妄言，若民进党选得不理想，国际会猜问台湾人民是不是改变主意了，会不会对台湾的信心打折扣？其实世界各国自然对台湾会有一定看法，但不会受到地方首长更替影响。蔡英文又说，“台湾队互挺，互挺台湾队”，以总统高度制造社会对立、分化，是反民主作为，也败坏了台湾人良善本质。立法院长游锡说，“如果这一次选得好，习近平也不敢打过来”，以及前副总统陈建仁的“天主牌”更是幼稚、荒诞。

国际政局最新发展证明民进党的抗中保台、亲美抗中、或是国际牌只是选举口号与工具，在现实国际政治中已经失灵。2020年，北京报复澳洲，限制澳洲红酒、龙虾等产品进口，台湾在外交部主导下，掀起力挺澳洲“自由红酒”热潮，但台澳关系并未因此改善。相反的，澳洲总理阿尔巴尼斯日前在亚太经济合作会议（APEC）公开表示，澳洲不会支持台湾加入《跨太平洋伙伴全面进步协定》（CPTPP），因为CPTPP仅适用于“被承认”的国家，而非经济体。

虽然澳方事后已澄清，仍欢迎台湾申请，但欢迎申请与支持加入是两码事，阿尔巴尼斯的不支持立场已昭然若揭，对台湾申请案必然有严重负面影响。民进党去年选择以“台澎金马个别关税领域”名称申请加入CPTPP，本身就是自我矮化，结果仍遭到排斥，代表了至少部分会员国已有既定立场，与台湾内部选举八竿子打不着关系。

深入检讨当前美台关系，情况更难以乐观。在拜习首度面对面对话中，习近平宣示，“台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线”，而拜登除了重申一中政策不变以外，也表示不支持“台湾独立”，不支持“两个中国”、“一中一台”，拜登政府默认了中国画出的新红线，对台湾问题立场更退步到克林顿时期的“三不”政策：不支持台湾独立，不支持“两个中国”与“一中一台”，不支持台湾加入必须由主权国家才能参加的国际组织。

在对美经贸关系上，台湾也没有突破，美方提出的“台美21世纪贸易倡议”令民进党政府如获至宝，但权威《华尔街日报》却大浇冷水，指称这是拜登政府决定将台湾排除在“印太经济架构”（IPEF）后，给予的“小恩小惠”，美台自由贸易协定依然是海市蜃楼。美国政府的外交及对外经贸政策有其一致性，更不涉及台湾地区性选举，民进党眼看抗中、亲美牌无效，又打出“国际牌”只是自暴其短。

九合一选举结束，却是另一个动荡时期的开始，2024总统大选才是真正决定台湾未来的选举，受到重挫的民进党在未来两年可能采取更激进的手段，但如继续过度操作分化与意识形态必然再遭反噬。

作者为资深媒体人