民进党擅长政治斗争 台海局势更凶险

来源：《星岛日报》

《星岛日报》社论

台湾前天举行的九合一选举，在野国民党大胜、执政民进党大败，民进党之败不是输给国民党，而是输给自己。民进党蔡英文政府在选举中，大打“抗中保台”牌失效，并非因台湾人对大陆恐惧感减低，而是对民进党执政的不满日益升高，加上台湾治安败坏，台积电赴美设厂，引发台湾经济被掏空的忧虑，令该党流失中间选民支持。面对两年后总统大选，只擅长政治斗争的民进党可能以更激烈手段，挑动民众对大陆的恐惧，以保政权，台海局势只怕更加凶险。

“卖猪仔”事件民众心惊

台湾九合一选举，其中21个县市长选举最受关注，结果民进党只拿下五席，是创党以来席次最少的一次，且在最重要的六都市长选举中，民进党只取得两席，基本上失去了北部和东部的地方行政权力，在南部的屏东和台南也只是险胜，此将加深总统蔡英文未来两年的施政困难，也危及民进党两年后总统大选形势。

民进党此次大败，主因是蔡英文政府执政成绩欠佳，尤其近月多项问题爆发，导致民众不满大升。

其一，九合一选举性质上有点类似美国中期选举，都是民众对执政党投反对票的最佳机会，所以先天就不利民进党。然而，民进党不但没有吸取四年前九合一选举的大败教训，漠视民众可能因不满蔡英文施政转而支持国民党，更展现出傲慢态度，推举多个有问题的候选人。如蔡英文力捧林智坚出选桃园市长，虽被揭发硕士论文抄袭，民进党仍大力为他护航，令年轻人和高学历民众最为反感；另政府抗疫总指挥陈时中在疫情仍然严峻时，改参选台北市长，也令公众质疑，民进党将政治抢位放于民众健康之上。

其二，台湾治安败坏令民众心惊。今年以来网上不断流传台湾人被“卖猪仔”到柬埔寨事件，但台湾政府一直置之不理，直到8月事件大爆发后才匆匆回应。更令民众质疑蔡英文有否关心台湾人，她过去数月不断高调接待到访的西方政客，如美国众议院议长佩洛西，却始终未有就台湾人被卖猪仔一事置喙。

令民进党更焦头烂额的是，台湾本月又爆出“台版柬埔寨案”，警方在淡水、桃园、台北先后救出近80名被诈骗集团囚禁及虐打民众，并获悉至少已有三人被虐致死。台湾治安越来越差，去年全台枪击案共100宗，平均不足四天就有一宗，警纪废弛、警察与黑社会严重勾结，也重挫民众对政府的信任。

其三，民进党被质疑帮助美国经济掏空台湾。过去民进党经常质疑国民党“政治卖台”，向大陆屈服，现在台湾却出现民进党“经济卖台”的忧虑。此因台积电近日包机将600名员工及家属运往美国，支援该公司在美国新建的五纳米晶片厂，据报台积电计划将3000名员工移往美国，并会在美国建设生产三纳米晶片的先进厂房。

高科技业迁美忧被掏空

美国一方面大力鼓吹晶片供应链要握在自己手上，另方面又不断刺激两岸关系紧张，指台湾晶片供应受战争威胁，威逼利诱台湾高科技工厂迁美，民进党政府不但未有对美国说不，还积极配合台厂搬美申请，令台湾民众担心高科技产业被掏空。

台湾两年后将举行总统大选，若民进党吸取教训，理应痛定思痛，改善管治能力，为民众做实事，以挽回民众对民进党信任；然而，民进党无论是陈水扁在位的八年，抑或蔡英文的六年执政，都反映该党只凭口号治台，根本缺乏执政能力，且党内权斗、贪腐问题不绝，就算痛下决心改革，都无法在两年内做出政绩。

对民进党而言，最容易再赢得总统大选的方法，仍是抗中保台、挑动民众对大陆的恐惧，情况就如两年前的总统大选，蔡英文利用香港黑暴事件，刺激民众对大陆的恐慌，就成功击败国民党的韩国瑜。在食髓知味，以及美国要利用台湾牌遏制大陆下，民进党只会更积极配合美国挑衅北京，以保住政权，然而这也置两岸于更危险的位置，令台海爆发战事的风险更高。