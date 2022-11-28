精准防疫毫不精准 优化措施变形走样

来源：《明报》

《明报》社评

中国大陆最新的疫情感染个案逼近4万，连续四天超过3万，多个大城市存在无法跟踪到的传播链，这一波疫情仍未见顶。与感染个案同时攀升的还有民众的抗拒情绪和行动，而政府对于将疫情和不满情绪压下去，仍然束手无策。现在不是争论全面放开还是更加严防死守的问题，而是如何真正做到精准抗疫，认真落实新颁布的20条优化抗疫措施，中央政府要对仍然层层加码的省市领导提出严厉批评，否则，优化措施的执行就会继续变形走样。

层层加码屡禁不止 政府威信大受打击

疫情飚升，高风险地区也猛增至3万余个，被封控的人员数以千万计，目前对于封控地区的食物供应已经有一定的保障，这些在高风险地区内不进不出的人员，都会配合国家的抗疫措施。有抵触情绪的是被送方舱隔离的人员，因为方舱条件差，没有洗澡设备，而又几乎无须治疗，不满情绪更高的是已经降为低风险地区，却仍然无法离开小区的民众，被多关一天，不满就会增加一点。

民众总体来说还是愿意配合国家抗疫政策的，但跟以往不同的是，要求地方政府解释，社区的基层官员所执行的措施，法律依据是什么？政策文件是什么？什么人有权行使什么权力？而那些违背抗疫措施的执法人员，却说不出实施措施的法律依据，受影响民众的不满，则会达到愤怒程度。

国家卫健委有已经更新到第九版的防疫方案，详细列明各种措施的标准和做法，本月11日颁令优化防控措施20条，上周又发布了五个执行细则的文件，要求全国各地遵行。然而，各地政府“各师各法”的情况，有增无减，取消中风险地区的划分，很可能都变成了高风险地区，低风险地区内居民的出行规定十分具体，但政府实施临时封控，延长三五天等比比皆是，卫健委的执行细则明确做全民核酸检测不能以行政区域作为单位，有地方发明“警戒式核酸筛查”的类别；国家规定在跨省高速公路出口可以设检测点，而在城市之间路口设关卡的无所不有；只发现数宗个案即将整个镇区“静默”。全国层层加码、一刀切的例子多如牛毛。

各种限制措施影响了日常生活，民众苦不堪言，不少人在社交媒体上表达要求马上放开抗疫措施，他们并不一定认为全面放开就可以解决疫情，主要是不满各地政府胡乱执行抗疫措施所造成的混乱。

这些不满情绪的爆发，跟最近发生的一些惨剧有关，新疆乌鲁木齐民宅大楼火警，消防员要三个小时才能扑熄，造成10人死亡九人受伤，原因是小区通道被堵。郑州富士康厂房内处置疫情不力，被隔离人员缺乏照顾要求离开发生大规模冲突。不满呼声还不止于平民老百姓，郑州市用数十辆大巴将870人送到邻省的徐州市，遭江苏省政府正式发文表示抗议，乱象已经波及城市间或者省际间的矛盾。

现在疫情在全国遍地开花，政府即使动用一些公务员到社区执行抗疫措施，也只能是杯水车薪，大量的“执法”人员，都是来自社区的基层干部甚至是志愿者和小区物业管理人员，这个庞大的队伍，在“防疫大过天”的指令下，无所不用其极，居家隔离的单位大门被焊死，阻隔封控区之间原来用水马，现在加上焊死的铁皮或铁链。

民众要求解释措施法律依据 官方未能及时修订抗疫措施

层层加码和一刀切的抗疫措施，缺乏监督，上级对下级没有监督是懒政，不同职能部门之间也缺乏监督则是失职失责，消防部门应该巡查各种阻隔通道的设施，明令违反消防条例的部门和单位立刻改正，否则，乌鲁木齐大火造成死伤惨剧的教训，很可能会重演。

虽然中央政府三令五申要求各地杜绝层层加码，屡禁不止的原因，除了地方政府不能承受疫情带来的风险以外，跟卫健委颁布的执行细则比较含糊有关，在各种规定当中，都有条款列明可以做和可以不做的情况，比如“经研判无社区传播风险，可不划定风险区”，既然是可以不做的措施，为什么不明确表示不可以做甚至禁止做呢？还有一些社区订定核酸检测可用家庭为单位，每户自行採样送检测中心，减低排队做检测的感染风险，这些做法是否可以接纳，也必须及早明确。目前对于居家隔离或者居家医学观察的要求都有所放宽，对于无症状感染者的要求，是否可以按照Ct值不同程度再进一步放宽，也应该及早考虑。

中央在大政方针是精准防疫，所谓精准就应该以科学数据为标准，任何抗疫措施的优化或者改变，也应该按照数据的变化而及时修订。虽然最近几天全国感染个案急升，但重症病例连续三天减少，而且感染人数对医疗系统带来多大的压力，都应该提高透明度。

现在并非争论不同抗疫策略的时候，而应切实做好精准防疫，认真落实已经公布的措施，这些都做不好，实际上是以政府的威信作为代价，民众不满情绪继续高涨，抵触防疫措施，抗疫胜利结束的日子就会渐行渐远。