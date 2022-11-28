国民党在台湾地方选举大胜 2024年总统大选料将更激烈

来源：彭博社

作者：Sarah Zheng、Chien-Hua Wan

台湾刚刚结束的地方选举投票率偏低下，对北京持怀疑态度的总统蔡英文所属政党遭遇历史性挫败，接下来的总统大选势将更引发争议，两岸关系紧张的升高将是焦点。

周六，执政的民进党在21个县市长的选战中只赢了五个，这是自1986年建党以来的最差表现。历来在地方选举中佔据优势的在野党国民党赢得13个席位，包括首都台北市和桃园市。

蔡英文辞去民进党主席的职务，以为败选负责，在此同时，百姓对生活成本问题和疫情死亡人数上升的不安情绪也不断上升。根据中央选举委员会的数据，虽然国民党现在控制六都中的四个，这些地区的投票率降至59.86%，为1994年以来的最低水平。金门、苗栗、澎湖县也由非国民党人士当选。

澳大利亚国立大学台湾政治和两岸关系专家Wen-Ti Sung说，民进党原本应该在台北这个众所瞩目的城市打一场强有力的选战，但大致上是失败了。而且民进党还陷入负面竞选活动的泥淖，这只会助长反对现状的抗议票，有利于国民党。

中国大陆国台办发言人朱凤莲说，这一结果反映了台湾“求和平、求稳定、要过好日子”的主流民意。中国大陆承诺推动两岸关系和平发展，同时“坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉。”

群益投信的基金经理Angela Chuang说，蓝营大胜的情况下，预期两岸关系将缓和下来，中概股、资产股及营建股可能受惠。预计台币将因外资流入股市和相对疲软的美元而上涨。

对于国、民两党而言，地方选举的结果将在2024年总统大选之前引发内部角力，争取参选总统的资格，届时蔡英文将因任期限制而卸任。总统选举通常取决于选民对台湾如何处理两岸关系的看法。

台北国立政治大学助理教授Lev Nachman说，民进党绝对不是一败涂地，他们仍有望在2024年表现良好，届时国家安全和两岸关系将是更加突出的选举议题。

中国大陆誓言两岸统一，因此两岸关系将成为未来总统候选人的关键考验。近几个月来，中国加大对台施压力度，包括8月在台湾周边展开史无前例的军事演习，以报复美国众议院议长佩洛西访台。

相较于他的前任陈建仁和桃园市长郑文灿等对手，民进党在地方选举上失利，或有利于副总统赖清德。他此前称自己是“台独工作者”，不过近年来他的立场有所缓和。

Eurasia Group的台湾问题专家Ava Shen说，赖清德绝对是一个强有力的竞争者，如果赖清德当选总统，肯定会加剧两岸关系的紧张程度。相较于蔡英文，在试图明确深化美台关系和反对与中国的各种商业和接触关系上，赖清德没有那么克制。

国民党支持最终与中国大陆统一，民意调查显示台湾人支持现状。国民党派出蒋万安赢得了台北市长。尽管如此，外界认为，这位43岁准市长太年轻，不适合在2024年出马竞选总统。

国民党内更有可能参选2024年的人士包括现任主席朱立伦，他支持与中国大陆建立更密切关系；连任新北市市长的侯友宜，后者在呼吁与北京对话方面较为谨慎。

中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛说，国民党大胜代表党主席朱立伦助选有功，取得2024总统大选的门票。然而侯友宜一直被看好成为党内总统候选人。

但如果增长继续放缓，经济可能在 2024年选举中发挥关键作用。虽然台湾在疫情期间表现优于大多数主要经济体，但出口订单收缩，根据通货膨胀率和失业率而来的苦难指数接近2013年以来的最高水平。

市场不太可能因选举结果而发生重大波动，美联储最近的立场较为偏鸽，带动台币和加权指数最近上涨。

群益投信的Chuang表示，过去的记录显示，随着选举的不确定性消除以及投资者展望明年，加权指数在地方选举后的一个月内平均上涨10%。