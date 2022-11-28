来源：中时新闻网

作者：刘必荣

世界杯足球赛开打，吸引了全球的目光。卡塔尔作为波斯湾小国，用财富与赛事为杠杆，把她的形象放大到极致，推到国际舞台中央。沙特与伊朗，突尼斯与摩洛哥，这些原本敌对的国家，都暂时放下恩怨一起到了卡塔尔。美国和伊朗尤其是大家关注的焦点，吃瓜的看这两个国家比赛的时候球会怎么踢，看门道的则可以从中嗅出美伊关系的紧绷。

美国总统拜登上任之初，想翻转特朗普中东政策的设计，将重心由沙特转回欧巴马时代的伊朗，重返2018年遭特朗普退出的《伊核协议》。没想到这个谈判进展非常不顺，美国和伊朗内部都有不小的反对声浪，为平息国内反对意见，双方不断往谈判桌上加条件，导致谈判完全停摆。现在白宫官员讨论的已不是下一步怎么谈，而是下一步怎么吓阻伊朗发展核武。

在无条约约束伊朗核武计划的情况下，伊朗最近宣布要在福尔多基地提炼浓度60%的浓缩铀。美国情报估计，伊朗现在可以在数周内提炼出武器级的核燃料。这让美国与以色列大为紧张。好在从提炼出核燃料到能装上导弹还需要两年，国际社会还有一些因应的时间。可是又有两个事件让局势变得复杂。

一是伊朗国内的反政府示威。伊朗因库德族少女阿米妮疑被道德警察虐死事件引爆的示威抗议已持续了两个月，蔓延了150个城市，涵盖全境31个省，超过300人死亡，1万4000人被捕。美国总统拜登9月在联合国大会演讲时声援示威行动，同时因德黑兰当局对示威地区断网管控，拜登也特别允许美国企业用卫星与互联网帮示威群众重建联系。

示威也蔓延到国外。世足赛开幕时，伊朗球队以不唱国歌声援国内的抗议行动，但观众中也有支持政府的群众，与反政府的观众大打出手，开幕之后球队还是在压力下开口唱了国歌。示威行动让美国找不到和伊朗改善关系的台阶，俄乌的军事关系又让美国更不可能在对伊政策上软化。

伊朗提供无人机给俄国打俄乌战争，让美国加大了对伊朗的制裁。美国也担心，俄乌从无人机的合作会不会扩大到导弹的合作，果真如此，局势将更为复杂。美国学者指出，伊朗情势陷在两个恶性循环之中：一是国内。伊朗政府对示威群众越镇压，只会激起越多示威；越多示威又带来越严厉的镇压。另一是国际：伊朗越被孤立，就和俄国抱团抱得越紧，和俄国抱得越紧，就越被孤立。

偏偏这时候以色列纳坦雅胡又出来组阁，新政府比过去更右，且和民主党政府不睦。一些人担心，纳坦雅胡会不会下令，迳自以地堡炸弹摧毁伊朗的福尔多核子设施？

巴勒斯坦现在也内讧不断。自治政府主席阿巴斯已87岁，准备拔擢巴以联络官艾尔谢克为继承人，但遭内部鹰派以其太过亲以色列而反对。拜登政府在以巴问题上较为亲巴，但巴勒斯坦内讧，让美国一下又失去了外交着力点。

撇开沙特与美国日渐疏离不谈，美国中东政策的一盘棋已经大乱，带著这个了解去看美伊足球场上的较劲，当又是另一番体会。