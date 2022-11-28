直面蔡英文败选后的两岸关系

来源：《旺报》

《旺报》社评

九合一选举尘埃落定，民进党惨败，选民很清楚的向民进党、蔡政府说出“你错了”。民进党从2014年太阳花运动开始建构的两岸论述与政治典范，历经八年终于出现土崩瓦解的迹象。但此刻还不能简单认定民进党气数已尽，2024必然下台，未来两年的变数很多，台湾未来风险可能更大。

2024前变数仍多

这次选举投票率虽低，但总体结果仍是主流民意的展现。最令人眼睛一亮的是，选民普遍对民进党“抗中保台”策略不屑一顾。固然有地方选举一向与认同、统独问题脱钩的原因，也有蔡政府施政表现太差、候选人形象瑕疵、选战策略错误等理由，但民进党2020选举靠抗中保台尝到甜头，这次选前更有佩洛西来台、中共军演“助攻”，不料台湾民意冷淡以对，显在绿营主观预期之外。

民意如流水，近几年屡试不爽的“抗中保台”失灵，究竟有何意涵？首先是8月大陆对台军演“战略东扩”，让台湾民众体认“抗中害台”的事实，转而期待“和平保台”。再加上选前不断曝出绿营候选人与政要往来两岸吃和平红利，更凸显民进党假抗中的真相。

最重要的是，台湾多数民意已经对法理台独、抗中、卷入美中争端的后果心里有数，这将是两岸重回和平发展的机会。然而，台湾民意只是决定两岸关系的“内因”，但蔡政府仍有一年多执政期、美国不会改变挺台路线、国际激进反中势力希望台湾加码抗中，这些不同层次的“外因”，可能导致台海情势更加凶险，这是台湾民意无力改变的面向。九合一选举揭晓之际，应对2024前两岸情势有以下体认：

第一，蔡英文显然不肯跛脚，在确保权力的“内因”与“外因”鼓励下，可能采取更激进的“抗中保台”手段。败战后辞党主席、阁揆下台是民主政治的伦理，蔡英文居然“做半套”慰留苏贞昌，安排长期培养的高雄市长陈其迈代理主席，有把权力牢牢抓在手中的考量。

民进党内虽然会检讨败选原因，但不会有人归因抗中牌失败，不必期待蔡英文在两岸路线上放低姿态，反而要警惕她高举台独神主牌，制造两岸冲突的可能。

第二，美国和国际激进反中势力会更明显介入台湾内部政治，做球给民进党打2024，以延续台湾抗中前线的地位。尽管多数国家对美中采取平衡、理性策略，不愿放弃中国大陆市场和供应链，也不愿在意识形态等敏感政治问题上得罪北京，但不可否认国际激进反中力量的膨胀，反中国际舆论也持续扩张。从这次选举不难看出，有“奇奇怪怪”的非台湾人名嘴，形同扮演民进党助选员、“抗中保台”的喇叭。不难预计，国际激进反中势力不愿见民进党2024下台、“抗中”人亡政息，蔡政府、绿营“接班人”必然成为他们的依靠对象。

两岸关系更凶险

第三，这次选举结果，将台湾政治版图进一步推向蓝绿白三脚督结构，对两岸和平稳定前景是一把双刃剑。这次国民党在台北、新北、桃园、台中赢得漂亮，民众党在新竹市创造历史、在台北也有所斩获，所有反民进党势力在“下架民进党”共同目标下，得以避免相互抵消力量，选民也“自动弃保”，让民进党选战失利。

但2024大选各政党会各自拼搏，即使当选总统无望，也要争立法院版图最大化，加上国民党内部整合问题始终无解，政治结构仍对民进党有利。

台湾民意转向，但两岸情势仍充满变数，更暗藏风险，大陆如何解读、如何因应，就极为关键，做对了，两岸重回和平发展正轨，做错了，两岸可能走向热冲突。首先，大陆须建立对台“公共沟通”的自信与能力，以公开透明的方式让台湾民众理解大陆的现状与对台政策真相。其次，两岸智库与学者需要多交流，以避免相互误判，尤其2024选前这段敏感时间，急需两岸学者面对面沟通，共同找出说服台湾民意认同两岸和平发展理念的有效方法。