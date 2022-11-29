中国疫情蔓延及各地防控趋严拖累经济活动

来源：彭博社

疫情蔓延到中国各地且一些省市的防控措施越来越严，冲击经济复苏并促使中国央行采取更强有力的行动来促进经济增长。

中国正处于规模最大、范围最广的疫情中，本月新增近45万例病例，且每个省份都有。广州、北京和郑州等主要城市实施了新的限制措施以遏制疫情，限制居民移动和商业活动，在主要城市也有民众抗议。

在彭博针对本月的八项早期指标综合指数中，已经体现出来这些限制造成的影响。总体指标为3——低于10月已经放慢的增速——是自4月和5月以来的最低水平，当时上海和周边其他城市进入封控后，经济几乎停滞不前。

央行上周晚些时候加大刺激力度，降低银行存款准备金率25个基点以促进经济发展。这将为经济注入5000亿元人民币的流动性，使银行能够向受到疫情干扰的企业提供更多贷款。最近还采取了更协调一致的措施来提振房地产市场。

据野村估计，截至11月21日，佔中国GDP约20%的城市采取了某种形式的封控措施。上周约有4.12亿人受到这些限制措施的影响，高于前一周的3.4亿人。

小企业已经深受其痛。根据渣打银行的数据，服务业连续第二个月收缩，跌至5月以来的最低水平。专注国内的公司比以出口为导向的公司更惨，而对未来的预期也下滑。

渣打银行经济学家Wei Li和丁爽的报告指出，11月份制造业和非制造业产出继续收缩。他们汇编针对500多家中小企业的调查。

他们写道，住宿和餐饮业在11月跌幅最大，其次是批发和零售业，以及房地产销售。

本月前三周，四大城市的房屋销售量下降超过30%，50大城市的销售价值继续下降。由于政府补贴，汽车销售一直是中国经济的亮点，但本月也举步维艰。

对于人员移动的限制，既让人们无法在全国范围内出行，也阻止了人们在城市内四处移动，诸如北京、重庆、广州等城市的地铁使用率重挫。

中国主要城市的拥堵程度上周下滑，餐馆、企业和一些工作场所关闭，人们足不出户。

疫情蔓延也影响工业生产，随着郑州一家iPhone工厂爆发的骚乱，展示了当公司试图在疫情日益普遍下维持生产时的可能后果。

据行业媒体煤炭视界报道，疫情升高也影响煤炭产量，陕西省一些矿山传出病例，内蒙古鄂尔多斯也实行封控。

据一个行业协会称，本月钢铁生产量也下降，库存量则上升，库存量较年初上涨逾50%。主要钢企的日产量远低于9月中旬的近期峰值。

据研究机构Mysteel调研称，唐山市钢厂烧结机将于11月15日开始限产，市场有传言江苏钢企将考虑限产。

一个亮点是股市。基准股指本月迄今上涨近8%，其中大部分是因为政府宣布放宽一些防疫限制，并为一些房地产开发商和房地产市场提供更多支持。