中国反封控抗议的虚与实

来源：香港01

作者：泉野

以乌鲁木齐火灾为事由而起的反封控维权抗议，正在中国各地蔓延开来。截止11月28日，北京、上海、武汉、南京、广州、成都等地，都爆发规模不一的抗议活动，人们走上街头，或聚集在校园，喊着内容不一的口号。与此同时，在网络端口，自11月25日起，短视频、录音、图文讯息铺天盖地而来，虽然多数消息很快即被删除、屏蔽，但人们还是通过各种方式表达着对当前防疫政策的不满，以及对不断做大做强的核酸检测机构的不信任。

乌鲁木齐火灾会成为一个分水岭吗？此轮不断扩大化的反封控抗议究竟会导向怎样的结果？中国官方会因此调整严厉的“动态清零”政策吗？就此轮抗议的起因和目前发展态势来看，至少呈现出实与虚的两个面向。

先看实的一面。从民众层面来看，此轮抗议的起因看上去是乌鲁木齐火灾，但其实乌鲁木齐火灾不过是“引爆器”，疫情三年积压的情绪才是最大的推动力，这种情绪是实实在在存在的，疫情三年之后的今天，各阶层民众都面临着巨大的不安感，经济压力、精神压力逼近临界点，越来越多的人失业、断供，越来越多的中小企业难以为继，在看不到回归常态希望的情况下，积累的情绪迟早爆发。不管此轮抗议背后有无人操弄，这些情绪和压力都是客观存在的。

从官方层面来看，维持“动态清零”的初衷也是为民众好，虽然各地执行层面出现了一刀切、层层加码等乱象，以及核酸检测机构的造假等，但并不能因此否定政府施政的初衷。放在疫情爆发至今三年的时间周期里，尤其不能否认中国在早期确实取得了防疫的成效，也保证了低死亡率。现在的关键问题是，病毒不断在变异，民众的认知也在变化，固守老办法越来越难以为继，官方基于“生命至上、人民至上”想要万无一失，通过算大账、算总体账之后采取了渐进式放开之路，但面对具体账的民众，已经等不及了，也不想再等了。再加上官方渐进式放开在具体执行层面却演变成了不断加码，更直接消磨了人们的耐心、信心。

基于这两方面“实”的面向，各地维权抗议的一些诉求，比如解除低风险区的限制性流动，取消常态化核酸，取消查验健康宝，一旦阳性之后给予民众自主选择是居家隔离还是集中隔离，停建方舱，是合理的、具体的，最终结果也可能是有效的。比如乌鲁木齐多地陆续复常，北京多个小区通过维权行动获得解封，北京大学承偌停建计划中的方舱，成都在建万人方舱也被叫停。

再看虚的一面。此轮抗议中，“白纸”成了一个极具符号性的存在，在南京传媒学院、中央美术学院、南京林业大学、四川电影电视学院等高校，有学生或是举牌或是张贴标语或只是举起一张白纸，用以表达回归正常生活或鼓励民众觉醒的诉求。“白纸”的寓意究竟是什么，每个人都可以有不同解读，这也是“白纸”的无形力量所在，所谓“有无相生”，“万物生于有，有生于无”，白纸所传递的“虚”与“无”，以及各地脱离防疫本身的一些诉求，比如“言论自由”、“新闻自由”等，正在让事态变得复杂化、抽象化。而这，看似在短时间内聚拢起了各方力量，实则也在埋下隐患。

在这个问题上，香港2019年的修例风波是一面镜子。起初走上街头的人们诉求是“撤回逃犯条例”，这是很具体的，但随着情势的发展，“反送中”这一极具煽动性的口号开始占据主流，“逃犯条例”是具体的，但与“送中”谐音的“送终”，却是抽象的、道德化的，等于在告诉人们：今日港人不同仇敌忾站出来表达“反对”，就等于在给整个香港“送终”。事实证明，这一口号确实聚拢起了百万人上街，但整个修例风波的实际演变却超出了很多人的预料，对香港核心价值的破坏，对人们的信心的消磨，恐怕很难在短期内恢复。

回到这一次中国各地的抗议，也需要放在更长时间周期来看，诉求越具体越有效，越抽象化、道德化越容易适得其反，因为需要承认，不管是官方还是民众，核心的目标是一致的，那就是尽快恢复生活常态，以经济建设为中心，让改革开放以来形成的发展成果和稳定局面不至于中断。历史告诉我们，每一场社会运动的发展与演变，最终往往是“停不下的车子拖垮了马”，不以人的主观意志为转移。对官方来说，如何应对这样的民意海啸，看似复杂，其实也简单，那就是更多从“实”的一面出发，看到人们生活的难处，通过切实的防疫政策之变来纾解民众情绪，以“虚”对“虚”，无异于火上浇油，让局面更加不可控。

上世纪70年代末，刚从文革泥潭中走出的中国，在邓小平的带领下启动了改革开放，在过程中经历过很多起伏和波折，但任尔东西南北风，邓小平始终反复强调“两个压倒一切”，一个是“经济建设”，一个是“社会稳定”，最终中国经过40余年改革开放，取得了令世界瞩目的成就。今天面对的难关，说到底，最终还是需要依托于经济建设来破题，需要以社会稳定为前提，这是改革开放之所以成功的关键，也是中国两千余年“统一”与“分裂”的历史告诉我们的。