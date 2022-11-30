苹果公司要想离开中国绝非易事

来源：华尔街日报

作者：Dan Gallagher

苹果公司的短期问题取决于其最赚钱的iPhone买家的耐心，长期问题则需要更广大支持者的耐心。

中国日益加剧的动荡局势已经影响到了苹果公司在那里的设备生产。该公司在11月6日警告说，郑州一家装配厂的疫情封控措施导致其iPhone 14 Pro和Pro Max机型的生产能力大幅下降。此后，情况变得更糟，封控在中国各地引发了更多的抗议活动。

这威胁到了投资者原本希望将助力支撑12月财季的iPhone收入的销售组合。

过去三年里，苹果公司每年在销售iPhone系列时都有Pro版本，采用功能更强大的摄像头和优质材料等改进措施，使Pro设备的售价高于每年的主流产品。今年的差距甚至更大，只有iPhone 14 Pro机型采用了苹果公司最新的内部处理器，而iPhone 14和14 Plus机型使用的是去年的A15芯片。目前，iPhone 14和14 Plus机型在苹果公司的网上商店几乎不用等待，而两款Pro机型的交货时间目前在12月28日左右。

分析师们大多说，iPhone 14 Pro机型的多数潜在买家将耐心等待迟来的交货。但即便如此，iPhone的部分收入可能也会被推迟到明年3月份的财季。在11月23日的一份报告中，瑞士信贷的Shannon Cross说：“我们认为，对于那些需要新手机或想购买节日礼物而不是打欠条的消费者来说，需求转向iPhone 14/14 Plus的风险越来越大。”

华尔街尚未将产品组合的任何重大转变考虑在内；据FactSet慧甚的数据，与苹果公司11月6日发出警告之前相比，对12月财季iPhone收入的平均预期估计只下降了1%。

苹果公司的股价周一下午下跌了2%，这是对中国动荡局势的担忧引发的更广泛的市场下跌的一部分。该股表现优于其主要科技同行，今年迄今仅下跌了18%；而同期的纳斯达克综合指数下跌了29%。

但是，中国日益动荡的局势令人们不仅仅担心近期的iPhone销售，更是对苹果公司的长期发展方向提出了更多疑问。该公司基本上所有的产品都是在中国生产的。随着中国和美国之间紧张局势的加剧，这种依赖性变得越发难以为继。

最近的抗议活动出现从未有过的性质，增加了一个新的风险因素，可能会笼罩在任何在中国经营的外国企业，而苹果公司不是普通的外国企业。它是全球市值最大的公司，规模大到需要自己的“城市”来制造iPhone，现在每年的出货量超过2.3亿部。在本月初的一份报告中，美国银行分析师Wamsi Mohan写道，对苹果公司来说，打破对中国制造的依赖实现真正有意义的多样化还需要很多年。

目前的情况下，要是有“现实扭曲力场”就好了。