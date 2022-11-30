德国军队弹药短缺 供应链受制于中国

来源：德国之声中文网

据德国媒体报道，周一（11月28日）德国联邦政府的负责官员和军火工业界代表在总理府举行高层会议，商讨提高弹药产量，为联邦国防军保障补给的事宜。

此前有数据显示，德国军队目前的弹药库存达不到北约的最低要求。按照北约的要求，成员国储备的弹药应足够供应30天战事的需要。柏林政府承认，弹药短缺的问题涉及联邦国防军的全部领域。联邦政府发言人赫伯斯特莱特表示，整体而言，军中“所有地方”都面临这一问题。

被问到德军的弹药到底“够用几天”？发言人表示，出于安全考虑不能透露。《法兰克福汇报》援引联合执政的绿党主席诺里普尔称，据他所知，德国联邦国防军目前的弹药储备只够用两天，“当然这是绝对太少了。”

据联邦国防军联合会警告称，德军的弹药缺口价值达200亿到300亿欧元。联邦国防军弹药不足的问题已经存在了很长时间，乌克兰战争爆发后，这一情况又有所加剧。

国防部一名发言人表示，过去数年，政府已经大幅提高了订购弹药的支出，从2015年的2.96亿欧元增加到了2021年的7亿欧元。2023年的政府财政预算中，计划支出11.25亿欧元购买弹药。

《明镜》在线报道，国防部国务秘书齐默表示，将尽快提交联邦国防军所需弹药的清单，以便军火生产企业按需开动生产。执政的社民党主席克林拜尔也呼吁军火工业界尽快提高弹药产量。

不过，德国国防工业联合会的主席阿茨波迪恩反驳说，不能批评企业不及时行动。他称，在乌克兰战争爆发后不到一周，德国军火企业对政府就表示可供应价值100亿欧元的弹药、武器备件等军事物资，但很长一段时间里都没有接到订单。而军火企业不可能在没有拿到订单的情况下大量生产。

另据网络媒体Security Table报道，军工生产的某些重要前期产品来自中国，而这一供应链一段时期以来不再顺畅。报道引述业界人士称，德国弹药生产企业的不少供货商在中国或由中资控股。这些供应商，比如火药厂家一年以来已不再向西方客户供货，原因不甚明了。后者只能在欧洲寻找替代，这导致生产周期延长。现在德国厂商购买火药，供货期往往长达两到三年。

德国《世界报》举了另一个例子：无论是枪支还是坦克火炮，制造弹药推进器所需的棉短绒（Linters）最主要的供应商都在中国。几乎所有欧洲武器生产商都从中国进口这一前期产品，其中包括德国军火巨头莱茵金属（Rheinmetall）的瑞士子公司Nitrochemie Wimmis。但自冠病疫情以来，棉短绒的供货时间大大延长，现在客户要提前6到9个月订货。