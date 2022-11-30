美国等国家对中国的抗议活动作出审慎反应

来源：美国之音

作者：莉雅

在中国多地爆发了针对“清零”政策和封控措施的抗议活动之际，拜登政府在表示支持和平抗议的权利的同时，做出了相当慎重的表态，避免发表任何可能被北京视为具有挑衅性的言论。其他西方大国目前也对中国的抗议活动作出了温和的反应。德国总统表示理解中国的抗议活动，澳大利亚外长则呼吁中国当局与抗议者进行“建设性的接触”。

在11月24日晚被封控100多天的新疆乌鲁木齐市的一座高层住宅楼失火导致10人死亡后，连日来，从乌鲁木齐到上海，从武汉到北京，中国多个城市和大学爆发了抗议当局严厉封控措施的示威活动，示威者还纷纷举着抗议严厉审查制度的白纸。

拜登政府到目前为止只是做出了相当低调的回应，避免发表可能被北京视为挑衅或干涉其内政的言论。

白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔星期二下午在陪同拜登总统前往密西根州的“空军一号”上，回答媒体有关白宫是否向北京方面传达了镇压抗议者的任何可能后果的问题时，重申了拜登政府对和平抗议权利的支持。

“我们一直很明确，人们有权毫无恐惧地进行和平抗议。而且——我们认为这个权利不应受到阻碍或干涉，”她说。

让-皮埃尔接着说，美国将继续表达对这一基本自由的支持。她强调，拜登总统对普世人权和民主的力量的坚定信念没有任何改变。

这位新闻秘书首次针对英国广播公司(BBC)的记者在报道抗议活动时，遭到警方殴打和扣押的事件发表了看法。

“美国也将继续支持对新闻自由和言论自由的尊重。任何记者都不应仅仅因为做自己的工作而被逮捕、殴打或骚扰，就像我们在实地听到的一些报道一样。我们正在密切关注此事，正如你们所预料的那样，”她说。

美国国家安全委员会的一位发言人星期一上午发表声明，首次对中国的抗议活动做出反应。声明间接批评了中国的“清零”政策，并说每个人都有和平抗议的权利。

“在美国和世界各地，每个人都有和平抗议的权利。这包括在中华人民共和国，”这位发言人说。

在下午举行的例行记者会上，白宫国安会战略沟通协调员约翰·科比(John Kirby)多次被记者问到中国的抗议活动以及美国的反应。

科比说：“我们向世界各地的和平抗议者传递的信息是相同的和一贯的：人们应该被允许有集会与和平抗议他们所反对的政策、法律或命令的权利。”

一位记者直白的问他，今天早些时候的声明没有明确呼吁中国停止拘留或伤害抗议者。为什么没有？

科比回答说：“我们正密切关注此事，正如你所预料的那样。我们继续站出来，支持和平抗议的权利。我们正在密切关注此事，并看事情如何发展。”

一位记者显然觉得科比的表态不够有力。他说，支持世界各地的和平抗议并不是什么新颖的立场。

科比回应说，“我很高兴这不是什么新颖的立场。这正是我们应该持的立场。”

这位记者追问道，拜登总统在威权与民主之间进行了对比。难道现在不正是比我们现在更有力的维护人民权利、倡导自由和民主的时刻吗?

科比回答说：“我认为这是重申我们对自由集会与和平抗议的信念的时刻。我们已经做到了，并将继续这样做。无论是在伊朗、中国还是世界其他任何地方的人民的抗议，总统对民主的力量、民主制度及其重要性的坚定信念没有任何改变。用你的话来说，这是中国人民和中国政府表达意见的时刻。我们在这方面一直是很明确和一贯的，我认为你在今后也会看到这一点。”

他说，拜登总统非常清楚正在发生的事情，并在跟踪事态的发展。

美国驻华使团星期一发表了一份致美国公民的声明，敦促他们在封锁期间储备药品、水和食物。

声明说，由于冠病疫情，中国政府已扩大了疫情防控举措。“我们鼓励所有美国公民为您自己和您的各位家庭成员保存14天的药物、瓶装水和食物供应。”

这份声明没有提及中国的抗议活动。

分析：低调反应与拜习会后试图缓和美中关系有关

美国资深媒体人、新媒体公司Semafor的创始总编辑史蒂夫·克莱蒙斯认为，白宫的审慎表态与最近的拜习会有关。

“我猜想，如果拜登和习近平没有在巴厘岛20国集团峰会期间会面并同意缓和美中关系的紧张局势并承诺‘相互尊重’，那么白宫对反对COVID-19封控的大规模抗议活动会说更多的话，”克莱蒙斯星期二在一则新闻通讯中说。

“我无法想象他们会说一些会被中国人视为具有煽动性的东西，”华盛顿智库彼得森国际经济研究所的中国问题专家拉迪对新闻平台Semafor说。他提到，白宫目前正试图在各种问题上与中国接触。一些人担心，过分支持示威者可能会破坏这些努力。

在白宫记者会上，美国有线电视新闻网(CNN)的记者也把拜登政府的低调反应与最近举行的拜习会挂钩。这位记者问，拜习会后，有一些推动双边关系向前发展的具体步骤。这些步骤是否会对美国如何回应中国对目前正在进行的抗议活动的应对产生任何影响？

科比的答复显示，二者之间的确有关联。

他说：“我认为，我们将继续关注此事。我可以告诉你的是，我们希望继续看到这些沟通渠道保持畅通的愿望没有改变。在20国集团峰会后，我们对两位领导人能够就重新展开一些工作层面的讨论达成一致感到欣慰。所以我们仍然处于这种模式。我们希望继续让这些讨论重新开始。”

有观察人士注意到，拜登政府的表态与它一再谴责德黑兰数月来镇压反政府抗议活动形成鲜明对照。不过目前为止，北京还没有对抗议者采取严厉的镇压，而是在北京、上海等发生反封控抗议示威的地方加强了警力部署，同时表示要“减少因疫情给群众带来的不便”以及“对群众的合理诉求要及时回应和解决。”大专院校也安排学生提前放假回家，避免他们聚集在一起继续进行抗议示威。

科比在记者会上似乎暗示，美国的反应还要看事情的后续发展，为今后立场的变化留有余地。

“至于这是否对示威者有影响，我们将关注此事并看它会走向何方，”他说。

这次的抗议活动是在拜登与习近平在巴厘岛举行面对面会晤后的几个星期后爆发的。这次首脑会晤使不断恶化的双边关系得以稳定下来。

尽管白宫官员科比认为拜登政府目前在抗议活动上的表态是应该所持的立场，但共和党人把这种低调的反应称为对中国软弱。

“中国共产党的封控违背人们的意愿将他们监禁，”预计将成为众议院议长的共和党人麦卡锡在一则推文中说。

共和党参议员泰德·克鲁兹说：“拜登行政当局的回应比预期的要糟糕。中共应该要知道，无论如何，在未来的几个月或几年的时间里，美国将追究每一个针对这些抗议者使用暴行的官员的责任。”

美国国会暨行政当局中国委员会资深共和党成员马克·鲁比奥参议员和克里斯·史密斯众议员，在星期一发表的联合声明中批评拜登政府不愿意挺身反对中共和坚定支持中国人民。

他们在联合声明中说：“就在巴厘岛与习近平握手几周后，拜登总统和他的政府再次展现他们不愿意对抗中共，不愿意与中国人民站在一起，”

这两位长期关心中国人权事务的共和党议员还在声明中批评美国企业界精英保持沉默。

政治新闻网站Politico的一篇报道引述一位熟悉此事的匿名美国官员的话说，拜登政府在决定如何回应时必须考虑一系列的因素。比如，美方发表强硬的声明有可能导致中国政府把注意焦点转向美国，并指称有“外国势力干涉”，而不是解决中国抗议者的不满。

在中国，一些亲政府的人已经开始指责“境外势力”挑动和参与抗议。

几个西方国家也对中国的抗议活动发表了温和的看法。

澳大利亚广播公司外事记者斯蒂芬·齐季奇星期一在推特上说，澳外交部长黄英贤在回应媒体的置评请求时通过她的发言人发表声明，向在乌鲁木齐发生的悲剧性火灾中失去亲人的人表示最深切的哀悼，并支持和平抗议的权利。

“澳大利亚坚决支持言论自由与和平抗议而不必担心遭到报复的权利，”声明说。“我们敦促中国当局与抗议者进行建设性的接触，解决他们提出的关切。”

德国政府发言人赫伯斯特莱特星期一说，注意到中国几个城市爆发抗议疫情封控政策的活动，以及有报道说保安力量使用暴力对付抗议者。他说，德国将继续密切关注局势的发展。

德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔周一在接受德国之声采访时，对中国发生的示威活动表示理解。

“我们都记得我们自己抗击冠病、这个大流行病的斗争，我们仍然记得对许多德国人来说这是多么沉重的负担，”他在其官邸接受采访时说。

“我们只能想，这对中国人民来说是多么沉重的负担。即使在今天，中国的措施要严格得多，触及的范围也要远得多。所以我理解为什么人们要在街头表达他们的不耐烦和不满。”

他敦促中国当局尊重言论和示威的自由。

“作为一名民主人士，我只能说，自由表达自己观点的自由很重要，我只希望中国当局尊重言论自由和示威自由的权利。当然，我希望示威活动保持和平，”他说。

英国外交大臣詹姆斯·克莱弗利11月28日在接受英国广播采访时，敦促中国政府倾听民众抗议清零政策和严苛封控措施的诉求。