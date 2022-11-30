大陆近期疫情与防疫动向

来源：香港《明报》

作者：刘锐绍

大陆多个城市近期出现争取放宽防疫管控措施的“白纸行动”（其他名称乃外界的概括性叫法，目前未有组织性的统一名称，故在此用中性名词）。中外各界均关注事态发展，但抱着不同动机、愿望和预期。对我来说，愿望很简单：善渡！

“善渡”的前提是各方需有善策，不能盲目冲动。忽然想起《礼记．杂记下》：“张而不弛，文武弗能也；弛而不张，文武弗为也；一张一弛，文武之道也。”如何收放自如、松紧得宜？此乃关键，否则又会变成“伤心魂断纠缠间”（任剑辉、白雪仙戏宝《帝女花》中长平公主和驸马周世显生离死别时的苦语）。由于篇幅和各种因素，此文只能提纲挈领，点到即止。

（1）精准防疫与判断事件性质

──必须精准看到，至目前为止，白纸行动只是民生性的事件，而不是政治性的事件；它只是普遍诉求的凝聚，而不是有组织性的恶意行动；它主要反映官民（尤其与地方政府）之间在执行上的矛盾，而不是与防疫大方向的分歧。所以各方均不宜把事件引向政治化。

──与其侧重于民众和地方政策之间的矛盾和分歧，倒不如更着力解决中央与地方政府对防疫措施和细节的理解落差。不少地方出现的“层层加码”和“一刀切”（例如“警戒式核酸筛查”；妨碍救援和影响民生的封锁设施；城市内区与区之间，以及省际之间互相封控），与官场文化的关系多于组织反抗的元素。前者愈能理顺，后者愈不会出现。

──“外来势力”固然有，需关注和警惕。但如果它要发挥作用，必先有“火”，才能火上加油；火起了、旺了，它才能煽风以达到目的。从目前态势来看，某些国家想中国乱，甚至通过舆论搞乱，是国际政治常态，惟它们要“点火”（指行动）却不容易。所以必须精准判断白纸行动的性质不是“内应外合”，才能善渡。

（2）未来形势如何预测和处理

──白纸行动的成因和发展，其实不难看透，但难说透；处理方法和责任不难分清，但难在行动上划清；未来形势不难预测，但难掌握。总之，任何力量不激化、不再积累矛盾并适时解结，形势就不会进一步紧张，行动还会逐步变为零星。毋庸置疑，官方总有中国特色的方法应付，在关键时刻更“有能力、有决心”（官方常用语）解决不成比例（但可能也不符代价）的问题。这个时候，“善渡和善策”及张弛之道又回到民间，不能不多思考。

──为避免形势恶化，副总理孙春兰在重庆提及“要及时回应和解决群众合理诉求，加强人文关怀和心理疏导”，更必须落实到骨节上，而要落实就要靠地方干部。他们都很想解决问题，但他们最怕来自上级的“既要XX又要XX”的猜谜游戏，这涉及能否精准拿捏张弛之道。可惜，下级难以确定“精准”的定义，这又成了“不难预测，但难掌握”的得失之门。

──解决问题的要素之一，是有较明确的可预期性，然后目标一致、同船同桨同心同德向前划。但现在却经常信息不清，既说“三个坚定不移”（包括人民至上、外防输入内防反弹和动态清零等），但偶然又传出放宽时间表（也许为吸引外商，但后来又无兑现）；有些地方推出纾援措施，惟又飘忽不定。这些都要上下配合和紧密沟通。能解决这些问题，张弛有度就有谱了。

（3）对比过去社会运动的异同

──改革开放后，先后出现或大或小的政治推动和运动。跟今天形势比较，最大不同之处是当年经济形势正在上升，中外官民的期望也是明显的；但现时中国经济经历3年疫情肆虐，过去的上升势头暂止。所以，眼前的经济力度理应大于政治力度。

──“外部势力”长期存在，中国素来用自己的方法应付，避免被对方乘虚而入。其实“外国势力和外部势力”当年亦不想中国乱，只想中国按其模式改变；如今他们却真的想中国乱，因这样才是遏止中国上升的最佳方法。这些观点我不一概反对，所以我更强调中国自己不要乱：民间不要乱，各种力量也不要引致民乱和混乱。自乱和内部的乱，伤害往往比外乱更大。

──怎样才不会自乱？我想，很多人过去和现在都提过建议，有如恒河沙数；如果再提，可能出现恒河沙数的N次方，有没有效则见仁见智。不要紧，可以继续提，但不要虚无缥缈的“随议（意）”，官方也不要随便视为“妄议”。这又回到张弛有道的问题上。毋庸讳言的是，民间在抗疫疲劳下，迫不得已才审慎地进行和平的白纸行动。对他们适宜善导，才能共同善渡。否则，大家只会“伤心魂断纠缠间”。