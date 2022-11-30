胜选非运筹帷幄之功 国民党勿得意忘形

来源：《联合报》社论

相对于民进党空前惨败，国民党这次拿下13县市，夺回六都中的台北和桃园两市，缔造一场大胜。但追根究底，战绩亮丽并非国民党深受选民肯定，亦非党中央运筹帷幄之功；更大的因素，要归诸选民对民进党的厌弃。国民党切勿沾沾自喜，以为获得民意“归心”；若错判情势，极可能重蹈四年前的覆辙，在后年大选迎来惨败。

回顾2018年的选举，国民党豪取15席县市首长，更翻转“绿营铁票区”的高雄市，一时风光无限。当时不少人认为，接下来的总统、立委选战，国民党必能乘胜追击，重新执政。未料，国民党却接连上演“暴走三部曲”：首先，党主席吴敦义不顾自己声望低迷，企图利用党机器为他量身打造初选制度，胜选气势顿时被党内争议削掉一半；其后，甫当选高雄市长的韩国瑜，执意参选总统；最后，吴敦义又为立委及不分区提名闹得内乱不止，让选民彻底心凉。因此，国民党不仅在总统、立委选举双双惨败，韩国瑜遭到罢免，高雄市长得而复失，国民党一蹶不振至今。

比较四年前后的两次选举，不能否认国民党确有其努力，但民进党两次大败，主要来自民意对绿执政的怨怒，远大过对蓝营的肯定。持平而论，朱立伦面对的主客观条件，较当年的吴敦义为佳：今年选战国民党多数县市握有连任优势，挑战成功的县市则得力于多项揭弊议题发酵，成功号召选民“起义”，因而造就大胜。

这个胜绩中，其实也潜藏着隐忧。例如，民进党的败选，被归咎于党主席蔡英文大权独揽，“没收初选”；事实上，同样的情况也发生在国民党。朱立伦在县市长的提名也是乾纲独断，只不过因选举的“结果论”，其争议被略而未谈。在党中央只手主导下，有些争议县市即发生“该赢而未赢”的结局。例如澎湖现任县长赖峰伟在地方争议多端，党中央却仍坚持提名；在金门则放任“党内互打”，包括新竹市、苗栗县的提名反复，都因而输掉取得执政权的机会。三个离岛中，仅马祖因县长刘增应政绩优良保住政权，这说明党中央不断放任“内争”的策略已濒于失控。

撇开胜选席次不谈，这次选举总投票率仅61％，创下历史新低。若计算总得票数消长，国民党减少的票数，甚至比民进党还多。全台县市议员总席次，民进党成长39席，国民党则减少14席。这些细节，隐藏在“县市长大胜”的喜悦下，说明国民党原居优势的基层实力正在流失。

基层支持流失、外岛失守等现象，说明国民党没有自满的理由；而投票率的下降，更说明选民对政党及政治的反感之深，其实是不分蓝绿白。这次，“反绿”民众对国民党的大胜，更多是抱持戒慎恐惧之心，远甚于面对民进党惨败的狂喜。其原因，就是担忧国民党胜选后得意忘形，面对2024大选又将无法把持而自败。

总统大选不同于地方选举，迟迟提不出两岸国安新论述的国民党，更处于劣势。在总统提名策略上，目前蓝营讨论的人选，不外乎朱立伦和刚连任的新北市长侯友宜，几乎仍是四年前的翻版。两年后，在民众党主席柯文哲也可能参选的情况下，蓝营重蹈2020大选覆辙并非杞人之忧。正因为如此，民进党才能面对败选而毫无反省之意，认为赖清德可好整以暇击败所有对手。民进党的自恃固然可鄙，但国民党和“非绿”阵营能否有足够的智慧和正确的判断，则令人难以乐观。