江泽民经改外交破局 奠中国崛起基础

来源：《星岛日报》

《星岛日报》社论

中国前国家主席江泽民昨天（11月30日）逝世，终年96岁。盖棺定论，江泽民对中国发展功不可没，八九政治风波后临危受命入主中南海，面对西方制裁下，坚持推进经济改革和对外开放，使中国经济腾飞，又成功打破外交孤立局面，奠定中国崛起的基础。

江泽民逝世不久，官媒发表《告全党全军全国各族人民书》高度评价他，形容他是伟大的革命家、政治家、军事家、外交家，是个享有崇高威望卓越领导人。国家主席习近平在接见到访的老挝国家主席通伦时表示，沉痛悼念江泽民，将化悲痛为力量，按照中共二十大部署，为全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族复兴而团结奋斗。

推动入世促进高速经济增长

要中肯评价江泽民历史功过，须先了解他进入中央时所面对的严峻挑战，当时适值八九风波，中国不但面对西方孤立和制裁，而经济改革也受挫，但他迎难而上，逐一突破困局。1992年邓小平发表南巡讲话，确立中国要往市场机制方向调整后，江泽民宣布经改方向是要建立社会主义市场经济体制，并与时任总理朱镕基戮力推动经改，引进市场机制，搞活经济，一方面让人民币贬值，让中国廉价劳动力得以进入国际市场竞争，建立世界工厂的地位；另方面推动中国加入世贸，与国际接轨，让中国经济出现突破性发展，每年以百分之八至九的高速增长，人民生活水平也大幅提升。

在促进经济高速发展的同时，江泽民任内除了秉承邓小平的韬光养晦外交路綫，也提出大国外交为主旋律，先以周边外交为基础，然后与俄罗斯、法国和美国等大国建立伙伴关係，扩大外交圈子。在九七至九八年亚洲金融风暴中，中国坚持不让人民币贬值，对稳定亚洲金融起了很大作用，也让区域国家看到中国经济影响力。其外交思想以和为贵，即使在1999年中国驻南斯拉夫大使馆遭美军轰炸，以及2001年发生中美军机碰撞事件，江泽民都克制处理，避免事态升级影响到中国经济发展。

江泽民一直关心香港，曾四度来港视察，包括出席1997年回归庆典。他在1989年处理香港问题时，在接见英国首相特使柯利达时提出“井水不犯河水，河水不犯井水”，原意是指香港资本主义与中国大陆社会主义有各自制度，互不相犯，目的是安抚投资者，尽量不想插手香港事务，确保香港平稳过渡，以及一国两制落实推进。可是，这番言论却被人拿来做尚方宝剑，不利后来政策制订者去解决问题。

此外，江泽民2000年提出“三个代表”思想，破天荒容许企业家加入共产党，此举是一个战略举措，把资本主义的代表吸收进来，拉到自己一边，扩大执政基础，有助中国政局稳定，但同时也衍生了一个意想不到的问题，就是令党内贪腐问题变得严重。

多才多艺常展现真性情一面

江泽民任内不时展现软实力，例如敢于在访美期间唱京剧、弹结他，而且与外国记者用英语交谈，这与他个人性格和自信有关，因其通晓英语、日语、俄语和罗马尼亚语，而且又懂得弹奏多种乐器，予人多才多艺的感觉，自然不介意当众展现实力。不要小觑这些软实力，因这让人一窥江泽民的真性情一面和人情味，最让港人记忆犹新是他曾用英语训斥记者“太简单，有时太天真”，但又不会觉得他杀气腾腾。

尽管江泽民离世前已退出政坛20年，其政治影响力已消退，但其对中国经济发展、改革开放的贡献是难以抹煞，其逝世对国家是巨大损失。