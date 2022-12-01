听懂美国在台协会处长孙晓雅的话

来源：中时新闻网

作者：王丽莎

美国在台协会（AIT）处长孙晓雅29日举行记者会。恰逢台湾九合一大选刚刚落幕，外界都很好奇美方对台湾此次选举结果的看法。对此，孙晓雅除了恭喜台湾民众和当选者透过民主投票完成此次选举，并表示这是充分展现选民意志、自由公平的选举，期待与新任的县市首长在选后展开合作之外，也重申美国不会因为这次选举结果，改变对台军售、协助台湾发展防卫自卫能力的立场。

另外由于选前国民党曾主打“票投国民党，两岸无战场”的诉求，却遭民进党指责是放弃国防、对中输诚。对此，孙晓雅则表示，避免战争是所有决策者的共同责任，所有人都应该全力避免像俄乌战争这样的憾事发生。

台海两岸的局势，是近期全球关注的一大焦点。一场俄乌战争也已经消耗不少美国的注意力和军备，孙晓雅的这一番话乍听之下好像是肯定国民党在本次大选表现出来的对中立场，但实际上她只是再次强调了美国对于台海两岸应该继续维持现状的基本看法，并不涉及美国对国民党和民进党的看法，也不涉及美国对中国的立场是否有所改变。

就如同记者会上，孙晓雅点出此次地方选举的焦点在于地方性的政策议题，言下之意就是美方不认为这次的选举结果涉及中央防卫外交的层级，美方也不会因为这次选举结果就改变台海政策。

这次选举结果，只能说是民进党的大败，但不能反过来说是国民党的大胜。因为就像孙晓雅说的，这是地方性的选举，重点在地方议题和地方候选人的在地支持。个别候选人的胜利不能被视为政党的胜利，国民党还是有很多包袱和在美国眼中的形象问题，不会因为这次的选举就彻底改变。而美方目前对于台海两岸的最大原则，就只是“不要爆发战争”。