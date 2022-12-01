台湾晶片法挺台链 也莫忘挺中小企

来源：台湾《经济日报》

《经济日报》社论

台湾行政院上月17日通过号称“台版晶片法案”的产创条例修正草案，苏贞昌霸气说，这是史上最高的研发及设备投资抵减草案，台湾政府要用行动支持半导体产业。对照此刻包括美国、欧盟、日本与韩国等国家，莫不祭出丰厚补贴，重建本土的半导体供应链，台湾跟进可说无可厚非。不过，台湾政府却也应当正确理解，“去台化”的威胁，同样落在中小企业身上，他们也需要政府的关爱。

台版晶片法案的诞生，远因与中美贸易竞逐，美国亟欲在敏感核心领域“去中化”，并抑制中国高科技产业发展有关。在此脉络下，美国积极吸引台湾与盟国的半导体大厂，在美国本土组建半导体基地，由此也激起更多国家在地生产晶片意识，无论做不做得到，全球掀起一波政府补贴浪潮。

而在10月底，半导体业界传出“去台化”的声音，更可说是催生本次台版晶片法案的近因。最早的“去台化”描述的是，为避免台海危机，影响全球半导体供应链，应当做到“去台湾化”，或是“去台积电化”，以降低风险。如斯“去台化”，充满恶意攻讦且具针对性，台湾国发会主委龚明鑫就曾说，这是一些海外半导体厂商，如英特尔执行长基辛格带出的风向。

不过，自今年8月，美国众议院院长佩洛西来台引发台海危机后，另一种更为实存的“去台化”，却已是现在进行式。那就是，不少上游订单业主，会要求台湾企业，不要集中从台湾出货，要更加分散风险。若是加上过去几年，台湾企业被要求的“去中化”，如今的台湾企业，生存挑战可说是更加严苛。

回过头来看台版晶片法案的内容，它主要针对技术创新，且居国际供应链关键地位的公司，提供两大优惠。一是企业前瞻创新研发支出25％，可抵减当年度营所税；其二是购买先进制程的全新机器或设备，不论花多少钱，支出5%，也可抵减营所税。两项优惠若是并用，不得超过当年度应纳营所税额的一半。

尽管台湾经济部长王美花强调，该法案不只适用半导体，5G、低轨卫星及电动车等产业，也都有抵减优惠机会。不过，对于中小企业来说，“国际供应链关键地位”与“先进制程”怎么定义？研发规模与研发密度的标准，又是什么？由此更加令人质疑，台版晶片法案，如同其名是为半导体中的大企业量身订制。

正如一位中小企业主所说，台湾半导体产业发展了40多年，在产品、技术、人才上，都已相当成熟且具国际竞争力，即便今天政府不补助，这些半导体产业还是会继续投资，且永保竞争力。反观台湾中小企业，在资金、技术、人才普遍不足的情况下，如果台湾政府能够拉一把，几年后，这些中小企业很有机会能加入“护国山脉”，更能回过头来，巩固“护国神山”或者本身就是新一座的“护国神山”。

台积电，当之无愧是台湾的产业标竿，多年来，台积电与其他半导体从业人员、企业一同努力，点点滴滴累积出举世罕见的“硅屏障”，并未辜负“护国神山”的美名。惟台湾政府在做资源分配时，本应少做锦上添花之事，试想，几百亿元的优惠补贴，对比大企业每年千亿元的研发支出，犹如杯水车薪。

台湾政府与其倾斜大企业给补贴，不如从环境面，如产业聚落、人才培育、基础研究等方面着手，让更多企业可以雨露均霑。尤以此刻的“去台化”，正如急雨般，不分大中小规模，一同打在台湾企业身上，资源禀赋稀缺的中小企业，也应当是台湾政府心中最软的那一块。