荷兰可以，台湾没有理由不行

来源：《工商时报》

《工商时报》社论

今年2月，俄乌突如其来爆发战争迄今未熄，冲击全球粮食及能源供应所延伸的通膨危机，加上冠病变种病毒持续蔓延，让各国经济正迎接最严酷的寒流。在这些不利因素影响下，最近国际货币基金（IMF）、经济合作暨发展组织（OECD）等国际经济机构无不大幅下修美国、中国大陆、欧盟及日本等国家今明两年经济成长。

台湾经济难以幸免，遭到此波寒流冲击，不但出口金额受挫，而且外销订单呈现前所未有衰退，使得中研院、中经院等经济机构更是先后调降今年成长预测，甚至对未来的展望颇为悲观。尤其近年以来台湾经济依赖于被称誉为“护国神山”的半导体产业荣景，在各国采取补贴本土厂商政策竞争下，势必对台湾半导体产业之优势造成威胁。

诚如彭博最新研究报告指出，在全球晶片供应短缺时，台湾经济对微小电子元件的依赖反而不断加深，导致经济成长日益与电子零组配件产业的景气，呈现密切连结，已逐渐显示初期的“荷兰病（Dutch Disease）”现象，使得台湾经济未来是否可能产生荷兰病风险，已成为最近社会各界讨论之焦点。

尽管稍早之前，中央银行以台湾传统产业与科技产业出口年增率，与全球市场进口年增率之动向同步，而且传统产业附加价值率不断上升，并未造成竞争力下滑；近年台湾传统产业较科技产业之薪资涨幅为低，反映其劳动需求减少，与荷兰薪资上涨之病症不同；台湾各项产业出口表现，受全球需求变化影响，并非受到汇率走势影响等数据为理由，说明台湾经济与1960年代荷兰经济之状况完全不同，并未呈现荷兰病现象。

其实，许多学者专家曾经指出，台湾经济过度倾斜依赖于“单一”或少数项目的产业结构型态，极易因全球环境急剧变化而陷入荷兰病危机，建议借镜新加坡、韩国，或是以色列、德国等国家发展模式，作为经济转型典范。然而，新加坡采取量身打造“图利”特定产业模式，韩国以“跨业财团”为经济主轴，以色列培育“高阶中小企业创新”吸引顶尖科技公司设置研发中心模式，德国以“完善技职体系”构筑坚强制造为经济主轴，恐将难以让台湾产业在喜欢追求短期利益的氛围下复制成功。

虽先进国家典范并不完全适用台湾，但我们已经来到历史交叉路口，面对未来经济展望持续低迷、实质薪资所得陷入停滞，许多被引以为傲的产业不断遭到新兴国家迎头赶上，经济前途呈现茫然之下，台湾需要一个幅员规模接近、产业结构类似国家作为经济转型典范。在此同时，与其担忧经济可能陷入荷兰病，不如借镜荷兰于面对经济病症时，如何利用位置于欧陆前缘的优势条件，从事制造兼具服务、农牧加入科技元素高值升级，配合欧陆第一大的鹿特丹港口及第四大之阿姆斯特丹机场利基，让经济摆脱荷兰病成功转型之发展经验。

事实上，荷兰制造业仅占其GDP的两成，却又以环境永续、城市治理为前提，同时以追求技术升级、设计创新为目标，开拓更具有竞争利基的产业，例如培育飞利浦（Philips）电子、艾司摩尔（ASML Holding N.V.）半导体设备、联合利华（Unilever）消费品、安科智诺贝尔（Akzo Nobel）化学等全球著名跨国企业。比较台湾，虽已培育全球领先地位的晶片制造相关产业，却同时因资源独占而牺牲其他产业资源合理配置。

至于在农牧业方面，虽荷兰幅员狭小，但透过资本及技术密集打造花卉、酪农产品输出，成为全球第二农业出口大国。反观台湾，除了已享誉国际的兰花，包括品质极优秀的水果、稻米、蔬菜等更是非常可观，如果能够加入科技元素，没有理由不能成为促进经济成长支柱之一，而是长期以来在农牧发展政策上缺乏前瞻思维，导致沦为需透过补贴始能生存地步。

由于台湾属于小型开放经济体系，市场难以达到经济规模，而荷兰的产业发展背景类似，又能利用位于欧陆前缘的优势条件，积极发展物流、运筹、石化、电子、绿能、农业输出闻名世界。在全球中是适合台湾学习的典范，因此荷兰可以，台湾没有理由不行！尤其我们长期累积建立许多颇具有国际竞争条件的产业，加上位置于亚洲大陆前缘的枢纽，只要我们有决心推动，未来一定可以让各类产业平衡发展。