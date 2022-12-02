战争万万不可当作选举催票机

来源： 中时新闻网

作者： 黄惠华

和平总被误认为是示弱的象征，所以主张抗中保台的政治人物，总是要大家强硬奋起抗中，因为他们只相信抵抗的力量，这些人焦虑来自于这句古罗马人的经典名言“想要和平，先要准备战争”。问题是所有战争的原因都来自于人类的不理性，尤其是当权者的不理性才是开战的原因。

根据《经济学人》（The Economist）出刊的“ 2023年趋势特辑”，封面出现了蔡英文总统，于是蔡英文总统在个人脸书上称，“这代表台湾在各方面的表现、台湾人民的努力受到世界高度的关注。”今天大多数人对自己未来感到恐惧，对于不可避免的战争的恐惧，抱持悲观的越来越多的人，全世界感受到了台海战争氛围，成为国际间最常被问到的问题：“台海会爆发战争吗”？

如果今年举行的公投，问的是公民是否愿意上战场，答案肯定是99% 的人都会投下“不同意票”。

如同前副总统吕秀莲所言，“这次民进党败选其中一个原因是陷台湾于战争边缘。民进党原以为修宪降低投票年龄足以吸引年轻人支持，没想到修宪公投赞成的有564万多票，而不同意者也高达501万，无法跨过门槛。其实当下年轻人最苦恼的是就业及低薪问题，男生更担忧台海战争上前线打仗，因为俄乌战争每天活生生给全民上了战争的课程”。

民进党在九合一大选惨败，役期延长政策问题，引发各界关注。国防部是否将依规画在年底前完成恢复征兵制、兵役延长为一年的公告，还未定案。但是大家心知肚明，兵役问题向来是政党不愿碰的选票毒药，民进党如果还持续主打抗中保台，要台湾年轻人上战场的话，恐怕摧毁的就是劳动能力。

眼前就有一个活生生失败例子，俄罗斯总统普丁征召30万预备役军人参战，引爆民怨与逃难潮。据盖达尔经济政策研究所指出，将有多达3分之1的俄罗斯工业可能会因为征兵而面临人员短缺，这是自 1993 年以来最严重的人力紧缩。

为了维持两岸军力平衡，首先必须要充足相对的兵力，台湾年轻人如果像俄罗斯一样，必须放下工作服兵役，人力空缺的情况下还能指望经济能够成长吗？

选后，美国白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）指出，美国协助台湾提供自卫所需能力，我们非常认真看待我们的责任”，强调这点不会改变。他透露，拜登在大约1个月前签署一笔10亿美元（约新台币300亿）的军售案。

根据主计总处公布GDP最新预测，预测2022年第四季成长仅1.52%，较8月预测大幅下修2.01个百分点，2023年第一季的GDP只有1.10%。金融业者直言，主计总处预估明年经济成长不保三。

面对经济成长疲软、人力短缺，沉重军备支出，搞不好战争还没开打，先把经济给搞垮了。战争没有好处只有坏处，会让一个国家付出却是庞大的财力、物力与人力，筋疲力尽，得不偿失，政府不可能不知这些问题。

真正政治家的本事是为和平找出解决冲突办法，避免战争，谨慎控管冲突风险，而非鼓吹民众上战场。

如果民进党政治人物还在为了满足自己的政治野心，不断预先假设一场战争，再拿战争当作恐吓工具，灌输抗中保台的观念，2024年总统大选恐怕会再次吃下败仗，想要用战争制约选民投票行为，恐怕会被拆穿。

人类对爱的渴望与对死亡的渴望一样大。其实，无论是一战、二战，还是世界上大大小小战争告诉我们，政客们总是把世界推入战争，却没有意识到灾难性的后果，历史经验表明所有问题，其实都可以在谈判桌上解决。人类在战争之中通常会失去理性，容易变成动物，为了生存或者国家利益不惜一切手段，甚至相互残杀。假设万一台海爆发战争结果，预料将会是两败俱伤。

台湾现在不是争战的时候，而是要争和平的时候，需要的是一种新共存典范，而非强势的主战。台湾人民需要具备独立思考的精神，阻止战争爆发，而不是坐等战争爆发，要的是向世界传达反战声音，让全世界知道，“台湾人不打仗”。

大家生活在一个全球化的世界，因此台湾安危，必须从普遍人性的角度来思考，台海爆发战争不会只是台湾有事，日本有事，全世界都会有事。为了避免战争，政治家本该就是要和平解决冲突的办法，而非以战争打恐吓牌，当作催票的工具。

（作者为台湾国际战略学会副研究员，国战会专稿）