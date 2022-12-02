美经济深度衰退 将拖垮全球

来源：联合报

作者： 林建山

近日美国联准会（Fed）主席鲍尔暗示，十二月将减缓升息幅度，促使美股大涨，台股亦重新站上一万五。不过，我们不能低估美国经济步步陷入深度衰退事实，且必然拖垮2023世界经济看法，正积极扩散中。

美国利率迭升与超级通膨，将继续压迫其经济活动。超级通膨到明年七月前，能从现在8％水准降到政策目标2％的机率并不高，且在联邦基准利率未触及7％限制性水准之前，Fed升息脚步预计不会停止，也很难如市场期待及早转到降息周期。尽管Fed密切关注劳动力市场，第三季初已被描述为“招聘和留用困难进一步缓解”的相对乐观氛围，但第四季劳动力市场供需情势仍极吃紧，充满许多不确定性。许多专家对美国经济前景，能否保持稳定或进一步温和发展，抱持高度不确定，乃至悲观看法。

今年Fed持续以超出市场预期幅度加码升息，截至十一月累计加息15码，联邦基金利率水准提升至3.75％至4％，预计十二月Fed将继续加息三码，且按当前市场预期，推定明年上半年至少还会加息两次各两码，使联邦基金利率，至少达到5.25％以上。

由于联邦利率还未达到7％以上限制性利率水准，加息进程尚难结束，且因超额财政补贴和国防支出等因素，使市场需求由升转降滑落，并不顺利。商务部数据显示，十月季调调整后的零售销售环比，还上升1.27％，由需求依然小幅反弹看出，目前3.75％利率水准，尚未让美国经济进入“完全衰退”状况，所以还有持续向上加息余地。

但是，随著今年基准利率不断上调，经济部门的主要活动领域，包括民间消费和民间投资，都明显出现回跌衰落趋势：十月的30年抵押贷款利率飇升至7％以上；成屋销售从一月至十月也急缩三分之一；个人消费支出成长率从二月的13.48％降至九月的8.24％。

储蓄是消费的另一来源，下半年以来，美国国民储蓄已无法支撑消费。在超级通膨走高前，美国个人储蓄总额在去年四月就出现负成长，当前国民储蓄率更降至2009年八月以来最低值，个人实际消费支出率回落趋势形成。由于Fed大幅加息效果具高度滞后性，预计明年二季起消费率将大幅衰退。

所得决定消费，美国工资成长率已因Fed继续加息而下降。倘若Fed加息促使通膨回落至温和区间，则美国工资成长率将跌破2.5％以下，更将导致消费率锐降，加速经济的深度衰退。

一旦美国经济出现深度衰退，Fed势必会迅速转为降息；不过，那时应该已是明年五月，甚至九月以后的事了。

三月起，美国进口需求开始减弱，进口金额年率成长率27.49％，至九月锐降至14.26％，预计明年将进一步回落，可能低于10％。因物价问题，国民消费能力被压制，进口需求和消费会出现同步下跌。明年美国进口可能出现量价双缩格局。

就出口角度看，美国出口成长率因全球经济下行压力，已难继续维持高位。最新国际货币基金预测，明年全球经济成长率将放缓至2％左右，较七月的预测值再度下调0.2个百分点。包括全球性通膨、供应链断链、金融环境收紧、美国进出口萎缩、新冠疫灾持续、俄乌冲突效应，都将严重拖累全球经济前景。