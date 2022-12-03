2024之前 台海形势进入稳定期

来源：台湾《经济日报》社论

中国大陆日前派出一个高级代表团访美，团员之一的大陆学者吴心伯受访指出，美方交流意愿非常强烈。他认为，从现在到2024年美国大选前是双方的“窗口期”。美国国务卿布林肯明年初也将访问大陆，同样值得注意的是，拜习会中，双方同意恢复气候、经贸等议题上的对话，拜习会一结束，美国气候特使克里就在COP27与中国气候特使解振华会晤；美国财长耶伦接着在G20与中国商务部长王文涛会谈；又过几日，美、中防长于11月22日藉出席柬埔寨东协防长扩大会议中也见了面。

如何解读这一阵子纷至沓来的诸多讯息，特别是在拜习会前，美、中双方关系还处于自1979年两国建交以来最为低荡的状态，何以一场三个多小时的会谈，突然就让人有了云开月明的感觉，一下子就从冷淡甚至是敌对转变成了一片热络？

这就先得从美中博弈大形势谈起。近年来，美国面对中国强势崛起对美国世纪霸权构成的挑战，焦虑感日增，并且从奥巴马执政以来，继之以特朗普再继之以拜登，对中国采取的遏制手段也日增一日，然而效果均不显著，甚至有时还出现反效果。

握在美国手中、估计还能有效对付中国大陆的筹码，说到底，只剩下科技与台湾这张王牌了，所以美国最近打科技牌不遗余力，一方面继续强化对中国大陆科技产业的制裁，建立以美国为核心的半导体联盟，并对台积电和三星施加巨大压力，将产能与人才自台、韩迁至美国。与此同时，也调动各种资源，为在关键时刻对中国大陆打出台湾牌做好部署，此即台海紧张形势近年来持续升高的美方因素。

另一方面，中共20大后习近平展开第三个五年任期，各种迹象显示，北京似有加速推动两岸统一的倾向，美国国务卿最近一两个月四次发言指出“北京已不愿接受现状，决心以更快时间实现两岸统一”，也无怪乎包括美国军方一众高级将领如参谋长联席会议主席密利上将、印太司令部司令艾奎利诺等一再示警，2027年或之前，台海将出现军事冲突，此即台海紧张形势近年来持续升高的中方因素。换言之，美、中双方各有各不同的动机，却共同造成台海局势之紧张。

这就回到11月中旬的拜习峰会了。明显地，美方对峰会的积极态度甚于中方，反应出拜登对台海是否会爆发冲突的高度关切。峰会历时三个半小时，据相关讯息指出，习近平在会前花了几个小时反复思考台湾问题，并一再修改文稿，希望能恰当地对美方表述北京是多么地希望尽可能以和平方式解决台湾问题。据与会美国官员会后表示，习近平的表述很可能给了拜登及美方官员一种印象，就是拜登在峰会之后立即举行记者会中说的：“我不认为习近平有任何立即入侵台湾的意图。”明显地，拜登似乎松了一口气。但拜登所谓的“立即”到底是多长的时间概念呢，这当然是见仁见智，大陆学者吴心伯认为是2024美国大选前，当然不无道理，但也可以有另一角度的观察或研判，那就是2024也是台湾总统的大选年。对北京而言，会尽最大努力争取和平统一，应非虚言。但如何争取及能否争取，北京当局或还寄希望于2024年的台湾大选。

两种不同的判断角度，但结论十分接近：2024之前，既是台海形势稳定也是美中关系稳定的“窗口期”。值得期待，却也值得高度关注。