中共政治局会议即将召开 经济学家预期会释放这些关键信号

来源：彭博社

经济学家们表示，在即将召开的关键会议上，中国高层领导人可能会发出信号，对疫情防控采取更务实的态度，并更加注重促进经济增长。

中共最高决策机构——中共中央政治局通常会在每年12月初召开会议，为来年的经济政策定调。这些政策会在通常于政治局会议结束后一周内召开的中央经济工作会议上进行完善。

然后，这些政策目标，包括国内生产总值(GDP)增长目标，会在次年3月召开的全国人民代表大会上公布。

投资者现在最关心的是，中国政府将如何平衡“动态清零”防疫政策与经济增长。鉴于北京方面已经表现出放弃零容忍抗疫做法的立场，经济学家认为，中国迫切需要更多的货币和财政刺激措施来支持明年的经济复苏。

“我们预计2023年会维持促增长的政策立场，特别是在上半年，”Union Bancaire Privee UBP SA驻香港高级亚洲经济学家Carlos Casanova表示。

这是习近平在今年10月召开的二十大上再次当选中共中央总书记以来，新一届中共中央政治局召开的第二次会议，也是首个聚焦于经济的会议。

以下是经济学家预期此次会议将释放的关键政策信号：

务实防疫

政治局可能会表示要采取更精准的措施来抗击疫情，与政府最近减少防疫限制对经济活动和人民生活影响的措施一致。

政府官员已经开始让人们为病例增多和可能退出“动态清零”做准备。例如，据彭博新闻社报道，北京将允许一些符合条件的新冠确诊病例居家隔离。广州也以更精准的防控措施取代了一些行政区的封控措施。

市场将关注政治局声明中关于防疫政策的任何措辞调整。自4月份以来，政治局一直在强调三个目标：“人民至上、生命至上；外防输入、内防反弹；以及动态清零”。

在本周的讲话中，即将卸任的中国抗疫负责人、副总理孙春兰没有提及这三个目标，进一步表明政府的疫情防控立场正在慢慢转变。

政治局在以前的声明提及、后来经常被政府官员引用的另一个目标是“高效统筹疫情防控和经济社会发展”。若这次声明把经济发展放在疫情防控前面也会是一个重大转变，表明明年会更加重视经济增长。

即便如此，中共领导层可能也暂时不会宣布退出动态清零。

“鉴于疫苗接种率低，我们预计当局要到2023年第二季度才会彻底转变立场，”Casanova说。他表示，中国需要时间来将老年人的疫苗接种率提高到足够高的水平。

侧重增长

鉴于今年的经济增速预计只有3.3%，为1970年代以来仅次于2020年的最低增速，官员们可能会表示将加大力度促进经济增长。

“措辞将比过去几年更强调经济增长，”BCA Research Inc.中国投资策略和新兴市场策略首席策略师Arthur Budaghyan表示。“经济形势正在恶化，决策者已触及痛点。”

几位有政府背景的知名经济学家最近呼吁政府将政策重心重新转向促进增长。他们建议将2023年的经济增长目标定在4.5%至5%之间，不过官方目标要到明年3月才会公布。接受彭博调查的分析师对明年经济增速的预估中值为4.9%。

政治局去年12月表示，中国将“着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间”。此后，多点散发的疫情扰乱了政府的计划，导致实际GDP增速远低于5.5%左右的官方目标。

政策刺激

中国明年可能会继续实施支持性的财政和货币政策，但对经济学家而言，一个关键问题是刺激力度会有多大。

“如果明年财政政策的扩张性不是非常强，中国要实现5%的经济增长就会极具挑战，”上海保银投资首席经济学家张智威表示。

由于土地出让收入急剧减少，而封控和检测等防疫支出大幅增加，地方政府今年面临巨大的资金缺口。各级政府今年前10个月的财政赤字几乎是去年同期的三倍。

政府今年没有发行特别国债，使得一些市场预期落空。张智威表示，市场将关注明年债券发行是否会大幅增加的线索，不过政治局会议可能不会提供此类细节。

BCA的Budaghyan认为，另一个需要注意的关键领域在于，官员们是否会强调遏制债务和住房过剩的长期承诺。他说，这将决定“刺激措施的持久性”，以及明年经济复苏后官员们撤回刺激的速度。

房地产宽松

官员们可能会对房地产行业表现出更具支持性的立场。中国政府最近几周已经出台了一系列措施，帮助缓解房地产开发商的流动性危机，其中包括16项房地产救助计划，取消多年来限制房企发行股份的措施，以及国有大行向房企提供至少1.28万亿元人民币（1790亿美元）授信额度。

ING Groep NV大中华区首席经济学家彭蔼娆表示，政府可能打算先观望一下现有政策的效果，然后再采取进一步行动。她预计，官员们关于房地产行业的措辞将与7月份以经济为主题的上次会议类似。