桃园市长郑文灿涉抄袭 打乱府院党布局

来源：台湾中时新闻网

作者：陈朝平

九合一选举民进党大败后不到一周，蔡英文挺过“问责逼宫”的危机，挥洒自如地完成了下一阶段府院党的人事布局。据报道，苏贞昌将续掌行政院，桃园市长交棒失败，且硕士论文刚被台大认定抄袭的郑文灿将角逐党主席，而两度问鼎六都大败而归的林佳龙内定接总统府秘书长，“蔡苏体制”仍然延续。

就在蔡英文殚心竭虑布局府院党之际，先是媒体人彭文正提告蔡英文“确认博士论文不存在”一案，台北地院更一审开庭勘验。结果，蔡英文的辩护律师当庭展示的是未装钉的论文原稿，而非通过口试后的印刷版博士论文，等同自证了蔡的博士论文不存在。紧接着，郑文灿遭人检举其台大国发所硕士论文《中国基层选举演变之分析—寻找民主发展的动力》疑似涉嫌抄袭一案，台大已完成调查程序，他的硕士论文被认定涉及抄袭，硕士学位遭台大撤销。郑的硕士论文指导教授正是林智坚的指导教授、现任国安局长陈明通，口试委员之一，则是传说将出任总统府秘书长的林佳龙。虽然台大说明有关陈明通教授的相关调查，现仍依学校程序调查中，尚无结果，但据了解，陈明通很可能遭台大终身不聘用。

尽管，外界评论认为，蔡英文的论文门疑云将加速斲损她的领导威信，而郑文灿的论文抄袭案所产生的蝴蝶效应，极有可能再酿成“一尸数命”，彻底摧毁蔡英文的府院党铁三角布局。不过，换个角度看，苏贞昌续任阁揆，无疑是蔡英文布局中的高招。

选后，苏贞昌请辞，蔡英文慰留，党内外多所嘲讽。民进党“最后的良心”王世坚讽刺苏贞昌“真想走，谁也留不住；真想赖的话，谁也赶不走”。台湾民意基金会董事长游盈隆不屑内阁未对败选请辞负责，直言“有这样的执政团队无疑是台湾人民的不幸。”然而，众人不解蔡英文的心。苏贞昌忠心耿耿，捍卫主子，况且，他既没有沾染论文抄袭的尘埃，也没有身陷假博士的争议，进退自如，值此“国内外情势险峻，更需要稳定的内阁守护台湾”之际，苏贞昌实为防止他人“侵门踏户”的最佳人选。

但蔡英文新布局的府院党铁三角，如今因郑文灿的台大国发所硕士学位遭撤销，且祸延陈明通及林佳龙，铁三角有两人受创，蔡英文自然也可能不顾观瞻，坚持她的布局，但她的威信也将进一步折损。

不过，铁三角之中，只要苏贞昌不动如山，“蔡苏体制”想必仍可平稳撑过一段时期。民进党在中央全面执政的态势并未因地方选举而改变，何况反对党还势弱，外有美国撑腰，蔡英文何忧之有？蔡英文期盼民进党中壮世代共同承担责任，但如今郑文灿离总统接班之路越来越远，林佳龙在选战中一次比一次重伤，代理党主席陈其迈在高雄也赢得不光彩，这也难怪苏贞昌至今仍可笑傲政坛。

蔡英文可能打算靠“蔡苏体制”撑完任期，只要任内不跛鸭，就让党内中生代从斗争中产生共主吧！反正“2024以后不关她的事！”至于台湾人民的幸与不幸，也还是那句话：“不关她的事”！

（作者为台湾资深媒体人）