美国军援 加速台湾军改

来源：台湾中时新闻网

作者：张延廷

由于美国认为中国大陆对台威胁加剧已使台海情势紧张，将在明年度的《国防授权法案》（NDAA）规划挹注100亿美元强化台湾国防。在这100亿美元对台军事协助的无偿性融资中，授权每年对台提拨20亿美元，直到2027年共5个年度。该法案又计划从美国武器库存提供10亿美元军事装备给台湾，并要求美军建立区域的军火储备库，以因应未来可能的军事急需。

由于中国大陆近年积极发展太空、网路、电子战等相关领域的军事作战能力，已具体强化“一体化联合作战”效能，还曾试射击中移动靶船的反舰弹道导弹，在战机及军舰的匿踪技术亦有突破，已改变原本的美中军事平衡，使美国必须拉拢更多盟友共同遏抑中共的军事崛起，而台湾就是美国在西太平洋的地缘战略要角，强化台湾军力也就强化美国在西太平洋的总体战力。

另外，由于大陆已在第一、第二岛链间扩大战略防御空间，战机、军舰不断在西太平洋活动，8月的围台军演不仅对台形成战略包围，亦对美国在此区域的军事部署产生威胁。在诸多考量下，美国必须强化在此地区的前进军事部署，联合关岛、日本、韩国的美军主要基地，进行更灵活的军事反应，能将台湾纳入就更符合军事“大数法则”。而且就地缘战略价值而论，未来台湾战略地位将更重要，强化台湾军力就是强化现状确保。

虽然总体观之，此项军援对台湾国防具有助益，但笔者认为当务之急仍应将重点置于台方战备急需的多功能无人机、新型反潜机、空中加油机、预警机、智慧型水雷、反舰巡弋导弹、神盾作战系统，甚至重要的电子战装备与参数、网路资讯战所需系统、及能实施源头打击的远距遥攻精准弹药等，毕竟发扬科技、减少人力是未来战争的趋势。

而且在“台湾政策法”中有许多涉及台湾安全防卫的条文，台湾可藉此机会向美方争取已等待多年的标枪反装甲导弹、刺针防空导弹等精准弹药加速交付，确保台湾战力可有效因应当前的敌情威胁。

近年来美国不似以往对台美交流保持低调，曾主动公布派遣战斗部队人员来台，并释出与台军进行联合演训的相关影像，就是美军刻意将原本应维持低调的双边军事交流活动台面化，以回应美国近年提升与台湾军事交流的积极作为，并同时向大陆传递清晰的战略讯号，美方非常关切台海安全发展，不要误判台海情势。

美国国会近年亦持续透过各项立法，积极推动台美之间各领域的交流合作，彰显美国参、众两院对台美关系的跨党派支持，台湾未来须与美国行政部门继续保持密切联系积极推动，才能持续深化台美关系发展，至于能达到何种最高程度的合作水准，仍须考量各种客观结构因素的限制及突破效果。

此其时，在美国提供台湾大量军事武器装备援助时，正是台湾加速军事事务革新的时候，无论在军事教育、训练、兵役制度、后备动员能力、思想武装、人事升迁、招募招生等等，都要快速跟上改革节奏，才是务本之道。

（作者为台湾前空军中将副司令、国立清华大学荣誉讲座教授）