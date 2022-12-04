2024台湾的“救世主”在哪儿？

来源：联合新闻网

作者：戴世瑛

九合一选后，各党忙于安排补选与追究责任之际，有财经名嘴提醒大家往前看，因2024的局已经展开、如何找到新的救世主？

不讳言说，蔡英文总统领导迄今的台湾现况是，因坚持“辣台”强硬路线，与在两强竞争中积极倾美扮演马前卒，导致全民备战，被类似俄乌冲突的阴影笼罩。

经济与GDP方面虽不无增长，却前景未明且贫富差距加剧。年轻人既忧心上前线，又普遍对未来茫然失落。如今包括笔者在内的基层小民，不敢奢求“救世主”出现，惟仍寄希望于有志参选下届总统的政治人物，想想民众以下的期待与诉求：

在政府强力反对“一国两制”，扬弃或搁置九二共识后，台湾赖以与对岸共处与交流的两岸关系定位或论述，迄今无著。若有人能推陈出新，化解对抗僵局，必将留名青史。身为法律人，我尤在意新论述或定位能否落实法制，形成长远有力的保障，以避免因政党轮替，一再陷生存大环境于“武统”威胁中？

经济乃核心基础，经济发展首重科技。追求安全外，面对现在水、电、人才、土地无一不缺，芯片半导体业又恐因地缘政治风险遭牺牲弱化等挑战，为确保优势竞争力，应续集中资源于高科技，或另觅其他“护国神山”？

有人曾说，“领袖是希望的化身”。我们不必好高骛远地学别人喊“ＸＸ梦”、“让ＸＸ再次伟大”。但居高位者至少应提出其治理愿景与政策目标，以建立共识，团结朝野，终结恶斗内耗，让年轻人看得到远方。否则，难道要大家继续“抗中保台”，走入死胡同？

最后建议有志大位者，能识清历届选举结果所呈现的“钟摆效应”，现实反映台湾民意“不满现状”与“不易讨好”。故沉缅或担忧2024年会不会重演“先胜后败”，在机关算尽前，或先体会选民的期待何在吧！

作者是律师

