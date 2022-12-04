中欧利益难割舍 欧美讲钱伤感情

来源：明报

明报社评

欧洲理事会主席米歇尔上周访京，与中国国家主席习近平会晤约3小时，是继德国总理朔尔茨之后，近一个月访华的第二位欧洲领袖，也是疫情爆发3年来中国与欧盟领袖首度面对面会晤。会晤中双方确认了进一步接触沟通的意愿，对一度冰封的中欧关系释放出稳定回暖的信号。同时，法国总统马克龙官式访美，在与美国总统拜登大谈传统友谊的同时，亦表达对美国《通胀削减法案》的强烈不满。种种迹象显示，在中国疫后重新开放、中美关系出现缓和、欧洲能源危机加剧等背景下，中国与欧盟关系有望重启，而欧美关系面临现实利益的挑战，跨大西洋伙伴之间正出现裂痕。

继德国总理朔尔茨上月初率先访华后，习近平在印尼峇厘岛的二十国集团（G20）峰会期间，分别与马克龙、意大利总理梅洛尼、荷兰首相吕特、西班牙首相桑切斯等欧洲国家领导人单独会晤。身为“欧盟总统”的米歇尔访华后，预料马克龙、梅洛尼等人都将陆续访华。在对华关系方面，欧洲逐渐显现出战略自主的苗头。

对华政策战略自主

言词激烈行动温和

虽然刚刚结束的美欧例行中国议题高级别对话，继续在台海、人权等议题上老调重弹地谴责中国，马克龙和拜登亦重申，双方会在应对中国的挑战方面协调立场。但正如欧盟外交与安全高级代表博雷利上月所言，欧美在中国问题上的立场，不会总是相同。在美国宣布对华实施芯片技术封锁后，在光刻机生产巨头ASML所属的荷兰，官员就表示，在对华出售芯片设备问题上，将捍卫本国的经济利益；德国经济部近日表示，无意仿效美国全面禁止华为等中国电信设备商产品；米歇尔本人上月初在为上海进博会预录的致辞中，还声称欧盟要避免对中国形成过度依赖，被大会取消播出。

对政客要听其言观其行，但事实胜于雄辩，中国是欧盟最大贸易伙伴，欧盟则是中国第二大贸易伙伴。双边贸易总额去年首次突破8000亿美元，按年增长27.5%。今年前10个月，中欧贸易额达到7114亿美元，按年增长6.3%。今年首8个月，欧盟对华直接投资（FDI）按年更飚升123.7%。中国商务部发言人形容，中欧已经形成强大的“经济共生关系”，意即大到不能倒。

今年以来，随着俄乌战争引发的能源危机，以及美国联储局加息的外溢效应，欧洲的民生和经济也陷入困境，欧元区19个成员国中有11个通胀率达两位数，波罗的海3国通胀率均超20%。连核电大国法国都预告，今冬可能出现电力不足，1月有可能全国各地轮流停电……

与此同时，欧盟对华贸易逆差每年高达约2300亿美元，而朔尔茨访华期间，空中客车获得的140架客机合约，价值估计为170亿美元。由此可见，欧盟一方面或者希望摆脱对中国市场的依赖，另一方面又难抵对华扩大出口的诱惑。更不用说欧洲企业对获利丰厚的中国市场恋恋不舍，以致米歇尔重提要推进《中欧全面投资协定》（CAI）的进程。

欧盟与美国的关系，同样是理念与利益的纠缠。马克龙是拜登入主白宫后，首名国事访问的外国元首，虽然他整个行程都大晒法美传统友谊，两人就俄乌战争议题亦缩小了差异，拜登首度表示不排除与普京会谈，马克龙则强调不会逼乌克兰妥协。但美国《通胀削减法案》（IRA）的话题，却如影随形伴随马克龙此行，挥之不去。

IRA主要内容是投资4300亿美元应对通胀，补贴支持环保产业及美国本土企业，令欧洲的竞争者成为最大受害者。德法两国指该法违反了世贸（WTO）规则，声言将强硬回应。马克龙在美国直指该法是以邻为壑，“可能解决了你们的问题，但我们的问题增加了”。拜登会谈中允诺，法案细节可作调整，以回应欧盟关切，但之后白宫发言人又否认，称无计划推动国会修改法案。可见在真金白银面前，亲兄弟亦无情面。

美国讲金不讲心并非首次，去年9月，美英秘密与澳洲签约，撬走了法国向澳洲出售潜艇的巨额生意；俄乌战争爆发后，美国一方面怂恿欧洲停用俄国石油天然气，一方面向欧洲卖高价液化天然气（LNG）。马克龙就曾讽刺，这种行为“可不是友谊的真正意义”。

美国讲金以邻为壑

中美缓和中欧解冻

欧美政策深度捆绑，归根究柢，还是因双方在意识形态政治理念的高度一致。惟有情不能饮水饱，遇到利益扞格，感情难免受伤。不过，若将中欧回暖归因于美欧嫌隙，恐怕过度解读。

严格来讲，这一轮中欧关系的回暖，只能称之为“解冻”，即使米歇尔个人真有意愿，CAI在短期内若想败部复活，估计都不容易。吊诡的是，中欧关系的解冻，除了欧盟战略自主意识的回归，还要归功于中美关系的缓和。欧洲多数国家不希望在中美之间被迫选边站，但若华府底线施压，这些国家仍会忌惮归边。而所谓“经济共生关系”亦非一成不变，近年美欧贸易额亦迅猛增长，对华脱钩似无还有。所以，对中欧关系的回暖，难以过分乐观。