专家：美B-21或对中国核打击力量产生威吓作用

来源：明报

美国国防部与空军上周五（2日）展示30年来首款新型战略隐形轰炸机B-21“突袭者”（Raider），制造商诺格公司形容是全球首款公开亮相的“第六代战机”。这系列新世代战机的特点之一是具软硬件弹性，可长期作“无缝升级”。美方又强调B-21的隐形能力，声言它可深入敌方防空系统打击全球任何目标。B-21造价为每架约7亿美元，按计划明年首度试飞。美军计划购入至少100架B-21，势成未来轰炸机部队主力。西方传媒和香港军事研究者称，B-21的设计是为应对中国日益增强的核打击能力。

美防长：隐形优势领先数十年

B-21轰炸机前天在美国加州棕榈谷制造厂首度亮相，其外形类似前代的B-2“幽灵”战略隐形轰炸机，美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）在亮相仪式上表示，“即使最复杂的防空系统亦难以从空中侦测到B-21”，其“优势将存在数十年”。其详细性能暂未被公开。制造商诺斯洛普·格鲁曼（Northrop Grumman，简称诺格公司）表示，B-21可携常规武器或核武，最终可在没有飞行员的情况下飞行，又表示在美国的对手持续投资研发先进武器之际，B-21可深入敌军防空系统，打击“世上任何地方”的目标。

诺格公司网站介绍，B-21的数据系统将从地面转移至网络云端，减低基建成本。B-21亦不会模仿过往军机作局部性升级，机体设计包括使用旧有零件，具有硬件弹性，其敏捷的软件升级亦可无缝接轨新技术、配置与武器，确保其具备应对在未来数十年威胁不断演变的能力。诺格公司航太部门主管琼斯（Tom Jones）表示，B-21按日常飞行需求来设计。

美国空军表示将购入至少100架B-21，形容这款第六代战机将成为其未来轰炸机部队的“骨干”，或于2023年首次试飞。B-21的名字“突袭者”源自1942年4月二战期间，美军空袭日本东京的“杜立德空袭”（Doolittle Raid）。

奥斯汀在仪式上强调，美国的国防根植于威慑冲突，B-21面世将再次直接提醒潜在对手，侵略的成本远高出于预期收益。《华尔街日报》和CNN等美媒指出，B-21的设计为应对中国日渐增强的核导弹打击能力。

港军事研究者：威胁中国反介入战略

国际冲突研究平台“不曾远去的硝烟”总编辑黄泽铭也向明报表示，B-21或会对中国解放军不断扩大的陆基、空基和海基“三位一体”核打击力量带来威吓作用，另该机拥有高度隐形、信息化程度高和数量大三大特点，能以优越隐形能力和强大情报收集能力消灭解放军的沿岸导弹，亦势将威胁中国常规“反介入/区域拒止”（A2/AD）战略构思。

黄泽铭又指出，中国航空军事技术由于发动机研发起步晚，目前与美国差距平均而言至少达20年。纵使解放军最新一代“歼-20”和“歼-31”战斗机有望在综合性能上追上美国战机，但是中国仍只能为其第五代战斗机配备落后美国一代的“太行”系列引擎，此外类似差异亦出现在轰炸机、运输机等机种上。黄泽铭称，美中空军实力差异亦体现在数量上，美军总计拥有近500架第五代战斗机，而解放军当前则只有约50架“歼-20”战斗机。

