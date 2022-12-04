台积电成为“美积电”的隐忧

来源：中时电子报

作者：王丽莎

台积电美国亚利桑那州的5纳米新厂，预计在12月6日举行机台移机典礼。创办人张忠谋、董事长刘德音等多位高层都将出席，据传美国总统拜登和相关官员，以及多家全球供应链代表和美方客户也将到场参与。

张忠谋日前证实，台积电亚利桑那厂在完成第一阶段的5纳米制程量产后，将引进更先进的3纳米制程。消息一出，外界一方面担忧台积电此举是否会造成关键技术的外流，另一方面则是担心美中芯片战持续拉锯，双方关系依旧紧张牵动台海和平稳定，而台积电不得不向美靠拢的决定，是否会进一步激化两岸之间的矛盾，为台湾与大陆之间的关系更加紧张。

尽管经济部长王美花不断对外强调，台积电的关键技术保密机制绝对可以放心，最先进制程的技术也一定会留在台湾，所以不必担心台积电会有技术外流，导致核心技术被掏空，从台积电变成“美积电”的情况发生，不过从台积电在亚利桑那生产芯片的决定来看，就算核心技术留在台湾，台积电和台湾与美方之间的关系，也已经不容台湾在对中国大陆的态度上有更大的弹性。

因为就算许多专家表示，台积电将前一两代制程移到美国市场虽然初期未必符合经济效益，但长期来看有利于台积电的全球布局，也无损台湾的半导体实力，然而追根究柢，台积电赴美设厂仍是出于地缘政治考量而非单纯的商业理性决策。

台湾对美国在政治与安全上的依赖，让台积电只能加入美国芯片发展的抗中阵营；而亲美抗中的结果，又导致台湾与大陆之间的关系愈加紧张，让部分中国大陆人士不惜喊出“攻打台湾夺走台积电”的激进言论。台积电的去台化不必然是关键技术从台湾外流美国，而是虽然还是设立在台湾的全球一流芯片厂商，但所做的许多决定已非台湾所能左右。