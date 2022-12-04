后安倍时代 日本首相岸田的挑战

来源：台湾《工商时报》

工商社论

依据日本共同社11月底的民调，岸田文雄首相33%的支持率，是去年10月就任以来的最低点，而日本民众对岸田内阁的不支持率51.6%，也是第一次超过一半。日本首相岸田文雄，如今面对三大挑战：自民党的结构性问题、后疫情时代的民生经济问题、以及“非可控”的外交与国防的问题。

自民党的结构性问题，在后安倍时代，一时难以解决，派阀与政治世家交织而成的权力版图之重组，仍然是现在进行式。今年7月8日，前首相安倍晋三被刺身亡，牵扯出统一教和自民党之间，剪不断、理还乱的复杂“金权”关系。岸田内阁在8月10日改组，19位阁员撤换14位，却又在过去三个月，陆续有阁员因为与统一教的关系，或是因为政治献金账目不清、不当挪用，而引咎辞职，仿佛是自民党挥之不去的梦魇。在安倍前首相被刺后，安倍家族在自民党内，面对政治光环能否传承香火，不无疑问。原本希望借由安倍的丧礼进行国葬外交，除了国内民众对于逐步追加预算，用公帑举办国葬的不满以外，更适逢英国女王的过世与迅速举办的国葬。全球一百多位国家领袖与元首，在伦敦共聚一堂，庄严肃穆之场面，让早就定案、安倍前首相的国葬，相形失色，不利于岸田首相在党内外威望的建立。

后疫情时代的民生经济问题，适逢全球性的能源危机，“安倍经济学”大规模货币宽松政策，遇到今年美元的强势升值，一度贬值到150日元兑1美元，导致通货膨胀更加严重，景气复苏无望，经济衰退势所难免。除了2023年度39兆日元的财政预算，10月28日再推出“综合经济对策”，追加29.1兆日元，再一次的扩张型财政政策，能否有效，不容乐观。而且日本政府的负债占GDP从2020年就已经超过250%。

“非可控”的国防与外交的问题，见诸于岸田首相要将国防预算提高到GDP的2%，以及完全配合美国的全球外交政策。在积极强化军事力量、提高国防预算的方面，今年由于朝鲜不断发射跨越日本国境的中程弹道导弹，11月18日发射导弹的弹著点，甚至落在日本北海道外海的专属经济区。也因此，日本政府透过整并“国安保障战略”和“防卫计划大纲”，正式在11月18日提出，为期五年（2023～2027）、总金额27.47兆日元的“中期防卫力整备计划”，据此，2027年度的国防预算将达到GDP的2%目标。

在日本的区域与全球外交政策方面，岸田文雄除了5月24日做东道主，由美国总统拜登亲自在东京举行美日印澳的“四方安全对话”，还在6月26日到28日，前往德国参加G7峰会，讨论对俄罗斯更进一步的制裁，以及对俄罗斯的石油和天然气订定价格的上限。而11月中下旬的东南亚外交大舞台上，在印尼G20年会上，与欧美国家都是强调民主价值的日本，从今年元月起，同时也与中国大陆和韩国，同属RCEP的成员国家。传承安倍的政治遗产，岸田既遵循国防支出占GDP 2%的政策，也不忘积极参与区域经贸组织。

二战以来的70多年期间，素来以和平宪法、长期执政的自民党之派阀政治、曾经历“日本第一”、乃至于“经济失落的20年～30年”。原本倾全国之力、举办的2020东京奥运，却受到冠病疫情的侵袭，对于徐图再次崛起的日本而言，不啻是一大打击。屋漏偏逢连夜雨，今年适逢现代史上，任期最长的安倍晋三前首相，在冠病疫情将逐渐结束之际，意外的被刺身亡，却也开启了两扇机会之窗。

其一，安倍家族或所属派阀（清和会）就算后继有人，也必须在2025年10月、如果四年任期届满的下一次选举前，由能够带领自民党再次赢得选民肯定的领导人，担任党魁和首相大位。此时的岸田首相，在民生经济与国防外交，如果都可拿出一张亮丽的成绩单，将有望成为新的领袖。其二，由于必须概括承受民众对当前政经现况的不满，则2024年夏天的东京都知事选举，将是一次重要的挑战。有鉴于疫情后的经济复苏因应对策，经纬万端，东北亚政治军事形势严峻，与中国大陆的关系能否有所改善，对于俄罗斯的制裁，引发两国关系的紧张，以及朝鲜不断发射导弹的挑衅，都是岸田首相难以回避的重大挑战。