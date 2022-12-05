美媒：中国错失时机 未能做好更充分准备应对疫情暴发

来源：华尔街日报

作者：Liyan Qi，Raffaele Huang

中国曾有三年的时间为全国范围内冠病病例激增做准备。虽然政府已增加支出，用于建设更多的医院和开发疫苗，但越来越多的资金转向为高成本的疫情防控买单。

政府数据显示，在疫情期间，用于扩大医疗资源（如医院床位）的投资的增长实际上放缓了。

当政府忙于开展大规模核酸检测和建设隔离设施时，中国的疫苗接种工作也停滞不前。政府数据显示，只有不到60%的中国人打过加强针，其中80岁及以上老年人打过加强针的比例只有40%。

现在，随着新增本土感染者数量屡创纪录，抗议者走上街头抗议疫情防控措施，专家们说，中国为应对严重医疗紧急情况所做的准备并不比三年前更充分。

研究公司TS Lombard驻伦敦的首席中国领域经济学家Rory Green说，曾经非常成功的动态清零政策创造的条件付之东流，现在他们把自己困在了这种棘手的处境中。

生命科学研究公司Airfinity最近的一项分析显示，鉴于中国的冠病疫苗和加强针接种率较低，而且缺乏对早前冠病病毒的免疫力，取消动态清零政策可能会令130万至210万人面临生命风险。该预测以香港为参照，香港今年早些时候暴发的疫情导致数以千计人死亡。

老年人疫苗接种率低导致香港冠病死亡率在全球最高。今年早些时候的危机平息后，香港加大了疫苗接种力度。据香港政府的数据，目前超过80%的12岁及以上香港居民已接种三针疫苗。近几个月来，香港政府已放松一些防疫限制措施。

Green估计，若发生最严重的疫情失控局面，中国每天可能会有5万人死亡。他在最近的一份报告中说，在近93%的中国人生活的地区，如果暴发这样的疫情，重症监护资源将不堪重负。Green说，他的估计是基于对最新官方数据的计算，以香港今年春季疫情的社区传播情况和严重程度为基准。

距离武汉报告首例冠病病例已过去近三年，官员们经常以医疗系统准备不足为由继续实施动态清零政策。上个月，中国国家主席习近平对高官们表示，中国脆弱人群数量多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足。

根据发表在《重症医学杂志》(Critical Care Medicine)上的2020年的一项研究，中国每千人拥有3.6张重症监护病床，而香港和新加坡分别为7.1张和11.4张。

随着疫情的蔓延，中国确实开始着手改善现状。当前政府五年规划的一个目标是，每省份至少有一所重大疫情救治基地，配备至少100台呼吸机，重症监护病床占比达到医院编制床位的10%-15%。

但一些熟悉此事的医生和公共卫生专家表示，越来越多的资源已被用于扑灭疫情，今年提升医疗救治能力的投入有所放缓。

自2021年以来，中国财政部已承诺投资80亿美元用于卫生领域大型基础设施项目，主要用于医疗设施的长期改善，但也有一小部分留出用于短期需求，例如修建只有低水平医疗服务的临时隔离设施。政府文件显示，今年用于建设隔离中心的预算比例大幅上升，从2021年的不到1%升至9%。

驻伦敦的经济学家Green称，中国也没有抓住机会在疫情受控时为所有人接种疫苗，即从2020年到2022年第二季度的窗口期。最近几个月疫苗接种工作有所放缓，即使公共卫生专家警告说，提高免疫水平仍是成功放松疫情防控措施的关键。

据参与主要城市疫苗接种工作的人员说，这部分是因为许多人对利弊的分析促使他们选择不接种：现在的毒株更为温和，而且接种疫苗的证明并不能让他们免于一次又一次的核酸检测，也不能让密接者免于隔离。

当被问及医疗资源投入放缓的问题时，国家卫健委让参考上周二的一场新闻发布会。在这场新闻发布会上，国家卫健委医疗应急司司长郭燕红称，要加强定点医院的建设，特别是提升综合救治能力和多学科诊疗水平，提高重症救治的能力。

虽然难以衡量全国的疫情防控支出，但通过地方数据可以一窥政府优先关注的事项。根据政府文件，去年河北省省会石家庄市的鹿泉区花费逾475万美元对50万居民进行核酸检测，建造隔离设施，并对住宅区和公共场所进行消毒。这超过当地2020年用于疫情管控的支出，也比用于新建医院的费用多出13%。

总体而言，中国医院医疗资源的增长已较疫情前水平放缓。根据官方数据，2021年医院床位数同比仅增长3.8%，医务人员总数也仅增长3.8%，而2019年医院床位数增长4.8%，医务人员总数增长5.1%。重症监护病床数量的增幅从近9%放缓到5.8%。

知情人士表示，中国政府正密切关注最近冠病病例数量的攀升给医疗系统带来了多大压力。

上周，卫生官员重新推动疫苗接种，特别是老年人接种，并将加强针和全程接种的时间间隔从六个月缩短到三个月。国家卫健委敦促地方官员避免不必要和长时间的封控，同时承诺要挨家挨户提高老年人的疫苗接种率。

一些城市的主管部门已按照中央要求放松了隔离规定。由于南方城市广州的医院床位短缺，一些居民说，政府让一些无症状的阳性病例居家隔离。此前，任何检测呈阳性的人员都被送往医院或集中隔离点。

石家庄上个月曾宣布，将停止对全市1100万居民进行全员核酸检测。但随着感染情况蔓延，该市重新启动了大规模检测，并加大了封控措施力度。当地几家医院已经暂停运营。

一位当地居民称，她的父亲在10月初被诊断出患有肺癌，目前还没能接受最新一轮化疗。多家医院都把他拒之门外，要么因为床位已满，要么因为医院被封控。

这名女性说，她父亲的情况一天比一天差。

哥本哈根大学(University of Copenhagen)人类学家Ayo Wahlberg称，中国政府正在努力平衡两个可能诱发不稳定的因素——医院超负荷和严格封控。中国的医院通常情况下已经是人满为患。Wahlberg与人合编了一本关于冠病疫情的书。

他表示，需要大规模接种疫苗才能达到避免医院超负荷运转的效果。他还称，目前最有效的疫苗来自中国以外的地方，中国政府需要决定其疫苗策略要在多大程度上依赖欧美。

中国基本上依赖国产疫苗，尚未批准国外开发的mRNA疫苗的广泛使用，卫生专家总体认为mRNA疫苗更为有效。

TS Lombard的Green表示，即便中国加大疫苗接种力度，也至少需要几个月时间才能将80岁及以上人群的疫苗接种率提高到90%以上。

他说：“在达到这一目标之前，他们将在冬天努力维持这种精准封控、加强疫苗接种和逐步放松管控相结合的策略，但这个过程将非常困难。”