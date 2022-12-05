首届中国与阿拉伯峰会传递什么信息？

来源：香港01

作者：刘燕婷

据路透社11月30日报道，3名熟悉相关计划的阿拉伯外交官透露，沙特阿拉伯将在12月9日举办首届中国与阿拉伯峰会，届时在沙国进行访问的中国国家主席习近平将亲自出席。

早在今年8月11日，《卫报》便曾发布独家报道，称“习近平将于一周内访问沙特，行程包括首都利雅得、港口城市吉达以及正在规划中的新未来城”，然而中国外交部对此消息不予置评，表示关于习近平访沙的媒体报道“没有信息可提供”；10月27日，中国外长王毅同沙特外交大臣费萨尔（Faisal bin Farhan）主持召开中沙高级别联合委员会政治外交分委会第四次会议，费萨尔再次透露，“沙特正在安排习近平到访后的两国元首峰会”，算是8月以来沙方首度证实习近平的来访安排。

11月22日，中国驻杜拜总领事馆发布新闻稿，称首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开，彼时便有不少媒体猜测，峰会或与习近平出访沙特一事相关；如今路透社再释信息，即便中国外交部尚未确认，结合沙方此前释出的“两国元首峰会正在安排”、中方近期透露的“12月上旬召开中阿峰会”等资讯，未来一周确为习近平出访沙特的高概率时期。如若成行，这将是习近平7年来首度访沙。

据路透社报道，2名阿拉伯外交官和第4名直接了解此次访问的消息人士称，习近平计划于12月7日抵达沙特首都利雅得，且中国代表团将与海湾国家、其他阿拉伯国家签署数十项协议与合作备忘录，内容涉及能源、安全和投资等领域，“预计会有许多阿拉伯国家领导人出席，其他国家至少会派出他们的外交部长”。简言之，不论习近平有无访沙，中国与阿拉伯国家的首届峰会都会有个不平凡的开场。

其中，选择沙特作为首届中阿峰会的举办国，彰显北京对中沙关系的重视。

过去三十年来，中沙两国在政治、经济和军事场域的合作不断深化。眼下沙特已是中国在中东和北非（MENA）地区的最大贸易伙伴，亦是中国最大原油供应国，且中国同样是沙特最大贸易伙伴和原油客户，故而会有“沙特考虑以人民币结算石油”的风声传出。

以2021年数据为例，中国市场占沙特原油出口总量的27%、化学工业产品出口总量的近四分之一，两国的同年双边贸易额为873亿美元，与1990年建交时的4.18亿美元相比，增长超过200倍。此外沙特也是中东最大的中国承包和投资接受国，从2005年至2021年额度高达435亿美元；与此同时，沙特已经或计划向中国项目投资额度亦有350亿美元，其中化学品产能高达750万吨，占沙特生产商海外总产能的45%。

然而，中沙两国的双边贸易额即便巨大，其基础面却相对狭窄，直到2021年，中国从沙特进口的产品中，仍有95%以上为石油、塑料和有机化学品。故双方近年洽谈项目除了原有的能源贸易外，也尝试拓展基础设施、通信、高科技、工业、金融、交通、可再生能源、核能等领域的合作机会。其中最引人注目的，便是中国“一带一路”倡议（BRI）与沙特“”2030愿景”的对接。后者是沙特发展战略，旨在减少国家对石油经济的依赖，促进经济发展路线多元化。两个项目的对接，为能源贸易外的合作提供了制度性空间。

当然中国与中东大国的互动不仅限于沙特，伊朗亦是对象之一。2021年中国与伊朗签订为期25年的全面合作计划，消息曝光一度引发了沙特紧张，一来沙特始终担忧伊朗的军事扩张，二来西方媒体持续炒作中国与伊朗将进行军事合作，让沙特担忧伊朗寻得了有力奥援。不过，中伊合作计划的本质，还是伊朗以低价出售能源，换取中国对伊朗的大量投资；面对伊朗军事与核发展等争议话题，北京向来态度谨慎，虽支持核协议谈判，却不愿与军事议题过度挂勾，毕竟其结果将是牺牲与阿拉伯国家的互动。故在中沙持续沟通下，中伊25年合作计划最终并未影响两国关系。

事实上不仅是伊朗，中国与中东国家的军事往来一向有限。以沙特为例，尽管经济和外交接触有所增加，两国的防务关系仍然仅限联合演习、反恐合作、部分武器系统的销售以及武装无人机（UAV）的联合生产。关键原因在于，沙特军方长期依赖美国军火，导致中国产品难与现有系统进行整合。以2017年至2021年的数据为例，沙特是仅次印度、世界排名第二的武器进口国，占全球主要武器进口的11%，但其中购自中国的武器不到1%，美国则供应了该国82%的武器进口。当然中沙防务合作并非毫无前景，尤其沙特或可借由强化与北京的战略伙伴关系，来获得部分无人机、轻型武器、装甲甚至导弹的技术转让，只是短期之内，美沙军事贸易仍会是主流。

而中国与沙特的互动，堪称其与泛阿拉伯世界的合作缩影。

如今的中东秩序由两股力量所建构。第一，域内大国的崛起与博弈，主要体现在沙特、土耳其、伊朗的彼此竞合中；第二，域外大国的进入与退出，近年最明显的便是美国在“印太战略”下寻求转向、俄罗斯在“阿拉伯之春”后强化军事存在，以及中国在“一带一路”等项目下的各式挹注。简言之，在多极化的国际秩序下，中东也出现了域内秩序的多极化。

受此结构影响，阿拉伯国家作为“中间地带”，最高目标仍是在各大国间寻求某种地缘平衡与对冲，极大化自己的国家利益。以沙特为例，美国退出中东使其感知到安全隐忧，沙特虽为此疏远美国，并逐步深化与中国的经贸互动，却也认为中国无法取代美国，为自己或其他海湾国家提供安全保护伞，且北京亦缺乏上述战略动机。

故观察沙特近年对外政策可以发现，其正朝两个方向努力：第一，加强自身的独立军事能力，且愈发寻求与中国、印度、俄罗斯的多元防务互动；第二，在深化与最大经济伙伴中国的关系时，抗阻美国“要求减少对华合作”的政治施压，从过往的战略依附，逐步走向战略自主。

而上述第二种倾向，同样适用当今阿拉伯世界。在经济发展上，多数阿拉伯国家深化了与中国的经贸互动。2021年，中阿双向直接投资存量达到270亿美元，比10年前增长了2.6倍，中阿贸易额则达到3303亿美元，比10年前增长了1.5倍；2022年前三季度，中阿贸易额高达3192亿美元，同比增长35.28%，接近2021年全年水平。

在科技合作上，中国亦展现了崛起大国的实力面，并吸引到阿拉伯国家参与。在5G通信领域，中国公司成为阿拉伯国家5G通信领域的关键合作伙伴，在埃及、沙特、阿联酋、阿曼、巴林等国据有高市场份额；在核能领域，中国企业与阿联酋、沙特、苏丹等国签署了和平利用核能协定，并在铀矿勘探、核燃料供应、核电站运维等领域达成合作意向；在航太卫星领域，中国同阿拉伯国家创建中阿北斗合作论坛合作机制，在突尼斯落成北斗卫星导航系统首个海外中心，并同阿尔及利亚、苏丹、埃及、沙特等国签署航太卫星领域多个合作项目，成功将阿尔及利亚一号通信卫星、“沙特—5A/5B”卫星、苏丹科学实验卫星一号等发射升空。

而在政治场域，阿拉伯国家愈发不配合美国的反华动员。2010年“阿拉伯之春”后，西方宣称的现代化路线、普世价值、颜色革命等自由民主符码受到重创，不少阿拉伯政治精英由此留意到“中国模式”，认为此一体制较能避免政治动荡，同时带来稳定经济增长，是更适合自身国家的参考类型；且中国“不干涉他国内政”的政治原则，亦有助于扩大与阿拉伯国家的互动，在新疆、香港、台湾问题上，多数阿拉伯国家亦支持中国立场。

归根结柢，谋求发展、寻求战略自主，才是当今阿拉伯世界的“普世价值”，而中国作为新崛起大国，既不要求他国选边，更可在基础建设、经贸合作、科技发展等领域，提供阿拉伯国家更多选择，自会在多极化的世界变局下，成为阿拉伯国家的重要合作伙伴。由此视角观之，不论是习近平出访沙特，或中阿召开首届峰会，皆只是这一变局的阶段性节点，新时代的中阿互动与合作，正在逐步迈向深水区。