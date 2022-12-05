台湾九合一选举与2024大选关联性

来源：联合报

作者：张竞

台湾九合一地方公职人员选举大体顺利落幕，除屏东选务过程具有争议，嘉义市长因有参选者亡故，依法延后至12月18日投票，再加上台北市蒋万安与南投县许淑华两位立委当选地方首长，必须透过补选产生递补人选，在剩余任期执行立委职权外，不会再有其他可能上演重头戏码。

本次地方公职人员选举结果出炉后，对于2024年中央公职人员选举将会产生何种效应？将是台湾政坛与国际社会关注焦点。笔者在日前评论当前强权环伺下之台湾选举时，曾经列举过多位长期关注台湾政治情势发展变化之外籍学者专家与政府退职官员，在本次地方选举开票后，纷纷主动认定九合一选举与未来2024年大选缺乏因果关联性；此种有意切割这两项选举之论述，究竟是内心期待渴望之感性投射，抑或是冷静理性分析推论，确实存在继续探索空间。

尽管许多政论人士都认为，目前距离2024年大选投票日期只剩下十余个月，政治情势变化应当可以顺利掌握，预期其发展趋向应当亦不太难。同时多半媒体评论都认为绿营执政高层所使用“抗中保台”老招，已经无法获得台湾选民认同，再加上将公民权调降到18岁之公民投票案，不但是未能通过，反对票数量更是惊人，其实就已经显现出主流舆情对于绿营透过各种手法操弄选举，都显现出负面反弹，此种情绪未来亦有可能继续延烧到2024年大选。

但若是回顾2018年地方选举结束后，直到2020年中央公职人员大选前，台湾蓝绿不同政治派系阵营内部风潮起伏翻腾过程，舆论风潮则是受到香港社会动荡情势冲击，最后让2018年地方选举胜选效应与蓝营原先打算趁胜追击气势完全崩解，在2020年大选惨遭严重挫败之历史经验，更让各方对于目前九合一选举战果与2024年大选相互间是否存在关联性，纷纷抱持保守态度，不敢妄下断语！

若要判断九合一选战结果是否会影响到2024年大选，与其将目光焦点与心绪思维纠结在当前战果，毋宁认真思索到底是有何种因素会决定未来选战发展趋向，如此还比较有可能理性地看出两者间是否真是存在关联性。

首先必须要思考，蓝绿白三方政治势力，能否在选后迅速调整队伍，开始认真准备面对2024年大选。表面上由于绿营选战失利，蔡英文辞去党主席，党政高层大规模改组势在必行；同样台湾民众党由于柯文哲市长任期届满，必须回归到台湾大学医学院任职，其政治资源与动能亦会受到减损，前景态势亦会显现负数。

但蓝营在胜选后，由于普遍记取2018年胜选后得意忘形教训，就算对于当前党内高层透过各种权谋安排，势必会在2024年出马竞选图谋大位，确实存有异议并非完全能够服气；但到目前为止都还未曾公开摊牌，只是蓄势待发，山雨欲来风满楼，总还是要透过党内权力较劲架构盘整过程，才能摆好架式设置阵势落实选战布局。总而言之，从此角度来说，2022选战结果对于未来选战人事安排到底是否有所影响，恐怕是很难勾勒出因果关系。

其次就要提到国际政治整个大格局对于台湾未来选战还是会有影响，2018年时台湾不论任何政党都完全未能预估到2019年香港暴乱情势，居然会对台湾民意归向产生如此严重影响。而目前北京与华盛顿对抗态势，尽管双方在表面上要摆出降温管控姿态，但完全化解基本矛盾可能性，恐怕并不乐观。

台湾是张国际强权绝对不愿轻易放手之好牌，本次其他国家未曾透过媒体来像2019年运用王立强案件般来操弄台湾社会舆情，并不代表以后不会重施故技让旧案重演。毕竟地方选举本来就没有太多空间与议题可供利用，但马上就要开始升温之中央公职人员选举，大打“抗中保台”牌就很有可能产生截然不同效应。所以从这个外力涉入干预角度来说，变数更是难以估计；但其未来发展确实是与2022年选战结果风马牛不相及，很难牵扯出任何联结关系。

最后就要提到来自北京各项作为所产生之选战效应；就最近数次台湾选举来说，中国大陆已经逐渐开始保持缄默，并且亦不像以往会刻意表态或是暗示较偏好何方；换言之就是尽管有期待，但是嘴上不会说出来。至于运用解放军海空机舰在台湾周边海空域活动施压，在本次台湾地方选举过程中，看起来亦未曾调整其活动数量与涵盖范围。

所以运用北京对如何应对台湾选战，透过其对外喊话发言与实际军事活动样态，做为催票固票手段，换言之就是将北京作为选票提款机之期待与算计，可能亦会在台湾社会有所变化。再加上兵役体制面临调整，“票投民进党、青年上战场”口号逐渐发酵，北京对蓝绿白阵营来说，究竟是必然之利，抑或是必然之弊，恐怕亦将充满变数，北京所作所为究竟会变成何方票房毒药，恐怕更是难以预料；不过此亦是与2022年选战成绩毫不相干，完全扯不上关系！

总而言之，面对2024年大选，不论从各党派选战编组应战准备、国外强权操弄战略环境变化以及北京对台策略、论述与态度调整，甚至再算上对岸军事活动所构成压力，其实都可提醒各政党，2022选举不论胜败，都已经翻过那一页历史，2024大选必然是要重新开始书写之另一页历史！