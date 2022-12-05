赖清德若不拿民进党党魁 拼大位有变数

来源：中评社

作者：黄筱筠

民进党九合一败选之后，桃园市长郑文灿担任败选检讨小组召集人，却爆发台湾大学学伦会判定郑台大“国发所”论文抄袭，撤销其硕士学位。郑文灿低姿态书面道歉后，召集人的位置还在，甚至还可能参选党主席；赖清德则因担心“球员兼裁判”，至今还没有决定是否投入党主席选举，这可能会让赖2024之路陷入更多的变局。

民进党主席补选，预定1月中旬投票，目前看起来英系又想用协调方式，以同额竞选让一人参选一人当选。民进党九合一选举败选，有部分原因就是蔡英文没收初选，如果再度变相没收党主席选举，很可能会让党员失望。且郑文灿才因论文抄袭，失去台大硕士学位，却仍可能参选党主席，争议会很大。

不论是对民进党士气提振或是赖清德2024大选之路，赖清德应该要思考亲自投入党主席选举。

赖阵营内部目前对赖是否亲自参选党主席或推派代理人参选，仍没有共识，主要着眼于“球员兼裁判”的疑虑，以及若亲自参选党主席就是和英系属意人选对杠，但目前民进党笼罩在“抄袭党”名号下，确实需要更有公信力的人出来领导。

至于“球员兼裁判”的说法，蔡英文参选2020连任初选时，当时就是以党主席角色领导中执会，并制定2020初选办法，当时并没有被质疑“球员兼裁判”。

是在民进党2019年3月14日公告2020年第15任“总统”提名初选办法等之后，赖清德却在3月18日突然挑出来登记党内初选，接着是中执会不断开会，“调整”初选细部规则，纳入一定比例的手机民调，而初选民调时间原订在2019年4月10日至12日，后来也因为赖清德参与初选，初选民调时间延后至4月15日至17日。“边选边调整规则”，才是让人诟病。

2020党内初选登记之后，还一边透过中执会调整初选办法，当时英系也都可认同，那如果赖清德担任党主席，并制定2024初选办法，只要不要“边选边修改”，英系也没有可理直气壮反对的理由。

反观现在台面上，赖清德阵营并没有具有足够声望的代理人，英系力推加上苏系力挺的人选，很可能出线，那赖清德2024大选之路，一定是有变数。