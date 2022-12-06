在远见中壮大的台积电 不容因短视而削弱

来源：台湾《联合报》

联合报社论

台积电美国亚利桑那厂今天将举行首批装机典礼，美国总统拜登及苹果执行长库克皆将出席。该厂投资额达120亿美元，台积电近期有上千工程师携家带眷前往，引发台湾民众对护国神山“去台化”的忧虑。对此，经济部长王美花称，台积电赴美投资没有人才、技术流失的问题；如此简化的说法，说服力很低。连绿委陈明文都说，中下游业者因担心台海安全，未来扩厂将移往海外。

台积电是全球半导体业龙头，市值占台股比重28%，被誉为“护国神山”，其重要性毋庸多言。近几年，台积电屡在美中科技战中被蔡政府推上火线，并与日、德洽谈设厂，甚至在两岸紧张中被喻为战争必争之焦点。这些发展，在在令人不安：蔡政府对经济缺乏长期发展策略，却不断将台积电当成外交及战略筹码，又无心满足它必要的水电和人力等需求，这岂非在刨台湾经济的根？

一般人只见台积电的光鲜成就，却不知它创设与茁壮的艰难。许多人以为，台积电是台湾政治民主化与社会现代化的象征，是自由经济下民营企业的杰出代表；但事实并非如此，台积电是一家不折不扣由公部门筹画成立的企业。其源头，可追溯至1974年行政院秘书长费骅、经济部长孙运璿邀请ＲＣＡ微波研究室主任潘文渊等人在“小欣欣豆浆店”早餐会，正式拍板台湾要从“加工出口区”的劳力密集模式，转进成“科学园区”的技术密集模式，并选定积体电路与电子工业为发展目标，播下了第一颗种子。

台湾在日据结束时仍是依赖出口米糖的殖民经济，其后得以成功走上工业化，主要是政府不断改善投资环境、稳定经济秩序，并推动前瞻性的产业政策奏功。例如1950年代扶植棉纺工业，60年代实施外汇改革并发展出口导向政策；至60年代后期，民生轻工业及出口业已蓬勃发展，重化工业也已启动，完成初级工业化。

于是，先后任经济部长李国鼎、孙运璿开始思考台湾下一个新兴产业。在小欣欣豆浆店早餐会的前一年，孙运璿已先成立工研院，开始推动科技产业的发展，并开始对外延揽人才。1985年，已做到美国德州仪器副总裁的张忠谋来台接任工研院长，李国鼎同时交付他规划设立一家积体电路公司的任务；两年后，因而有了台积电的诞生。

台积电虽是政府推动的企业，但为了避免新公司受到国营事业的过多束缚，决定官股占比低于一半，政府日后对其经营也未有太多干预。一手擘画的张忠谋认为，当时台湾的优势在于“制造”，因而提出“晶圆代工”构想；此一模式为台积电奠定了致胜基础，日后更带动全球包括台湾的IC设计公司的兴起。台积电的成功，领导者张忠谋居功厥伟，但他自谦只是专业经理人；他说“没有李国鼎，就没有台积电”，原因在此。

台积电成立时，只是工研院电子所底下的一个衍生公司，但当时政府已擘画台湾半导体产业的长程发展长达十多年。简言之，眼光远大且胸怀无私的政务官员积极打造台湾的发展环境，不少留美专家学人基于民族感情提供关键协助，再加上决策及执行的准确，我们才能享受台积电今天的果实。从1950到1970年，台湾高教共培育出三万多名工程师，为台湾科技发展备足了人力资源。

半导体业成为台湾经济支柱，台积电成为“护国神山”，都是前人在远见中一步步经营的成果。若问今天的政府为二十年后的台湾做了什么筹谋，蔡政府将何词以对？