欧盟领导人访中的意义

来源：联合新闻网

作者：汤绍成

尽管西方国家都在抗议中国的清零政策，日前欧洲理事会主席米歇尔访问北京，受到中国国家主席习近平的接待，还会见了总理李克强和全国人大常委会委员长栗战书，这是否意味着欧方重新定义与中国的关系？依照欧盟的说法，这是其领导人在这个关键时刻，与中方探讨此关键的问题。

米歇尔祝贺习近平再次连任中共中央总书记，代表欧盟对江泽民因病逝世表示沉痛哀悼。这种善意的表达，其实已经超出了欧盟意识形态的界线，这与月前德国总理朔尔茨访中与习近平会见时，双方并未握手，已有一些差别。

其实，早在俄乌战争爆发之初，欧方就希望中国发挥影响力，以便早日结束战争，但北京始终拒绝谴责俄罗斯的入侵。但至今欧盟尚未放弃，仍指望中国可以帮助找到实现和平的方案。在表面上，自冲突爆发以来，中方一直表示采取负责任的行动，敦促克制和对话，同时避免火上浇油，印度、巴西、印尼和南非等许多其他国家也持这种立场，但并无实际行动。

在欧盟内部积极讨论俄乌战事，尤其在月前G20的场合，习近平拒见欧盟代表之后，欧方认为米歇尔主席确实有访问中国的必要，但仍有一些争议。此外，不断增长的贸易逆差也对中国有利，加上欧盟在技术和原材料方面越来越依赖中国，这些都是此次访问的重要原因。而中方认为，此次访问所发出的信号，即中国和欧盟作为多边世界的两个要角，反对新冷战和任何将世界划分为地缘政治集团的企图。

欧洲乃两次世界大战的发源地，反战的情绪甚高。欧盟及其成员国，其中也多数都是北约成员国，想尽办法来缓和俄乌冲突，但至今仍效果不彰。随着冬天的到来，乌克兰的情势更加严峻，全国已有数百万人缺水缺电，欧盟经济受到极大的牵连，尤其是能源价格上涨，再加上邻近欧洲的贫穷发展中国家粮食危机的加剧。

在另一方面，美国成功施压欧盟国家对华为等企业的制裁，乃意味着对中国发动经济战，这也引起了法国和荷兰一些领导人的反对。中国和欧盟从全球化的过程中都受益匪浅，尤其气候变化、核扩散、疫情、全球治理和全球经济增长，都需要全世界特别是中欧共同努力，只有更多接触与合作才能缩小分歧。中欧互为主要贸易伙伴，相互依存性极高。

由此可见，当前欧盟已陷入双重的困境。一方面要应付美国的压力来对付中国，又因战争的严重影响，期盼中国可以扮演相当的缓和角色。再者，又因意识形态作祟，欧方仍不断批评中国的人权问题，再加上欧方还不时打台湾牌，使得中方意兴阑珊。这种情况，不是几次访问可以改善的，但此次米歇尔主席的访问是一个好的开始，未来在中欧和解方面，仍旧路遥漫漫。

作者是政治大学兼任教授

