伊朗头巾示威罢工罢市续施压 多城市店铺响应

来源：明报

伊朗库尔德族女子阿米尼9月涉违“头巾令”被道德警察拘捕后猝死，引发的反政府威持续，纵使总检察长称道德警察“停止运作”，惟政府未确认消息。示威者周日（4日）号召全国昨起罢工罢市3天，并于周三在首都德黑兰的自由广场集会，继续向政府施压。昨日多个大城市均有店铺关门响应罢市。

示威者周日在Twitter呼吁周一起连续3天抵制所有经济活动，并于周三举行集会。总统莱西同日亦会在德黑兰向学生发表讲话，以纪念“学生日”。关注伊朗示威活动、拥有38万追随者的Twitter账号“1500Tasvir”昨分享影片，显示主要商业区如德黑兰的巴扎，以及其他大城市如卡拉季、伊斯法罕及设拉子均有商店关门。库尔德族伊朗人权组织Hengaw表示，伊朗西部有19个城市参与罢工运动，当地有许多库尔德人聚居。

司法总监批“骚乱者”威胁店主关门

伊朗半官方通讯社法斯社报道，一家属于伊朗足球名宿戴伊（Ali Daei）的珠宝店决定关门3天罢市后，遭当局查封。目击者向路透社称，大批防暴警和革命卫队旗下的巴斯基民兵部署在德黑兰市中心。司法总监埃杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）批评“骚乱者”威胁店主关门，司法和安全机构将迅速对付他们。革命卫队称，安全部队不会对骚乱者、暴徒和恐怖分子手软。

伊朗过去数周也曾发起类似的罢工行动及大规模动员，促使全国动荡局势升级。伊朗“人权行动者新闻通讯社”（HRANA）表示，截至上周六（3日）有470名示威者被杀，当中64人为未成年，另有逾1.8万示威者被捕。内政部上周六称，示威死亡人数约200。据伊朗民众在社交网发文及伊朗报章Shargh Daily称，近几周街上的道德警察减少，可能是当局试图避免引发更多示威。

半官方媒体伊朗劳工新闻社（ILNA）报道，总检察长蒙塔扎利（Mohammad Jafar Montazeri）上周六表示，道德警察并非隶属司法部门，昔日成立它的机关已将之停运。伊朗Al Alam国家电视台称，一些外国媒体将蒙塔扎利的说话解读为“由于示威活动，伊朗在头巾和宗教道德立场上有所让步”，但他的话可以理解为表明道德警察与司法部门没有直接关系。负责监督道德警察的内政部未确认“停运”的消息。

美特使称镇压陷被孤立恶性循环

英国《卫报》周日报道，美国拜登政府的伊朗特使马利（Robert Malley）在罗马一个会议上表示，伊朗领导人镇压示威将使自己困于“恶性循环中”，因伊朗愈是镇压，就会受到愈多制裁，并会愈感到被孤立，也会愈投向俄罗斯，愈投向俄罗斯，就会受到更多制裁，“核外交”的可能性就愈小。马利上周六受访称，美国目前的重点是关注伊朗向俄罗斯提供武器，以及支持伊朗示威者，而非就恢复伊朗核协议展开谈判。《卫报》引述一名欧洲外交官称，他们察觉到伊朗政权内部就如何应对示威有不同意见。