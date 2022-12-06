孟晚舟事件翻页 美中经济不脱钩

来源：中时电子报

旺报社评

美国纽约布鲁克林地区联邦法院裁定撤销对大陆华为副董事长兼财务长孟晚舟的所有指控，历经4年、两任美国总统，揭开美中科技战序幕的事件终于告一段落，尽管积压已久的怨恨难以平息，但为了更高、更大的国家利益，双方希望尽快翻页，引导失控的双边关系回到常轨，说明了即使美中战略竞争可能更趋激烈，两大强权的经济终究无法脱钩。

拜习会美中关系转捩点

加拿大警方于2018年12月，应美国政府要求，拘捕在温哥华转机的孟晚舟，美国试图将孟晚舟引渡到美国审判。从孟晚舟与美国检方达成协议，于2021年9月获释返回中国大陆，到美国联邦法院最新裁定，整个事件峰回路转，堪称过去4年美中关系转折的缩影，甚至可以投射到未来的走向。

拜习首度实体对话是美中关系的转折点，在对彼此红线与护栏、利益、目标有更深入了解后，确定了沟通管道顺畅、高层对话制度化、负责任管理战略竞争、避免竞争失控演变为冲突等重要共识。在实际效应方面，虽然美方从未证实或否认中共所称，“五不四无意”取代了“四不一无意”，但从实际互动与谈话来看，“五不四无意”可能成为新的行为准则。

拜习会结束后，美国贸易代表戴琪与中国商务部长王文涛会谈，财政部长耶伦与大陆央行行长易纲见面，国防部长奥斯汀与大陆国防部长魏凤和于柬埔寨举行会议，国务卿布林肯预定明年初访问大陆。美中战略竞争本质不变，双方在各领域歧见仍深，但高层密集对话与工作阶层接触，应可产生良性、积极作用，开启在环境、气候、公卫和粮食等共同利益领域合作的机会之窗。

五不四无意包括：不寻求改变中国体制、不寻求新冷战、无意寻求与中国脱钩、无意围堵中国发展经济等。全球媒体最近大肆报道大陆“白纸运动”，拜登政府仅口头表示，支持中国民众和平示威的权利，并强调不影响美中现行交流互动，回避了其他敏感问题。

美国对台退回三不政策

习近平在会见欧盟理事会主席米歇尔时正面回应“白纸运动”，称大陆的抗议行动反映了民众对冠病防疫措施的失望，并指出目前流行的是较不致命的Omicron变异株，暗示可能放宽防疫措施。面对“白纸运动”，拜登低调反应，习近平正面处理，成为中美良性互动的一次示范。

在经济、贸易及科技领域，商务部长雷蒙多虽称，与中国的相互依赖给美国的国家安全带来新的重大风险，美国不会允许中国得到美国尖端科技，改善其军事能力，但美国“不寻求与中国脱钩”，美国需要继续与中国做生意，透过与中国贸易来支持美国就业市场。雷蒙多的说明凸显了美中关系的现状，和平共存、斗而不破仍是不可违背的两大原则。

拜习会对台湾问题进行了最深入的讨论，习近平强调“台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线”、以及“台独和台海和平稳定水火不容”；拜登则重申台海和平稳定的重要性，以及反对任何一方片面改变现状。美中对于台湾问题难以达成共识，但在拜登承诺不支持台独、不支持两个中国、一中一台后，美国退回到克林顿总统的“三不”政策，台海危局应可暂时舒缓。

孟晚舟事件在美中关系沧桑史中可能只是个小篇章，但可以确认，至少未来两年双方关系可望良性发展。民进党政府不久前仍在吹嘘台美关系空前友好，但美国在台协会台北办事处长孙晓雅在九合一选举后表示，避战是所有人的共同责任，等同对蔡英文政府下指导棋，也凸显了民进党的昧于国际现实，过度操弄抗中保台终遭反噬。