俄国两大“将军”失灵

来源：中时电子报

作者：张慧英

俄国人传统上对战争有一个特别的自信，认为两位“大将军”会庇佑俄国克敌制胜。一位是冬将军─严酷的寒冬，另一位是地将军─辽阔的土地。但当年令拿破仑饮恨的两位将军，这次可能不灵光了。

横扫欧洲的拿破仑在1812年进攻俄国，当时俄国看来注定被辗压。但俄国从前线撤退并执行焦土政策，深入敌境的法军找不到补给，加上难以适应严寒天候，还没开战就先死了一半兵力。拿破仑未能如预期地速战速决，最终惨败退走，60万大军出门6万回返，这是拿破仑败亡的开始，也为人类留下了不朽的《战争与和平》与《1812序曲》。

但在俄乌之战里，两位将军恐怕帮不上忙了。因为乌、俄两国都习惯当地气候，不像法军水土不服。俄国近来以导弹猛轰乌克兰电力设施，摧毁40%的能源系统，显然是想趁凛冬将至，请出冬将军助阵。俄国如果用减少天然气供应作武器，对军援乌克兰的欧洲施压，《经济学人》估计，可能在这个冬季会导致10万老人丧命。

但以今日能源科技的多样性，冬将军的威力已不如往昔。诚然，寒冬下的能源紧缩会对乌克兰及整个欧洲造成巨大压力，但连最首当其冲的乌克兰人都能烧柴度日，遑论有核能、美国天然气等选项的欧洲。物价飙涨、生活不便、全球通膨虽是难免，但俄国不可能光靠冬将军打赢战争。至于地将军，则根本不会出动，因为把大军远远拉到他国领土的是俄罗斯，它的辽阔领土此时成了自己补给线的负担。

实战证明，俄军没自以为地那么厉害，占领的土地有55%又被乌克兰抢回，现在俄国占有乌克兰1/5土地，且持续面临反攻的压力。美国情报圈认为冬季时乌俄都会放缓战斗节奏，其实在俄军一路受挫的此时，西方应该最有筹码逼迫普京停战及谈判，毕竟比起继续丢盔弃甲，暂时冻结现状还能保留些战果和颜面。

但乌、俄双方都把谈判价码拉得很高，美国总统拜登已经表示愿意和普京谈了，但普京的条件是要西方承认并入俄国的乌东四省是俄国领土，等于认可俄国侵略占领他国的行为。不要说俄军并没有完全占领这四省，连克里米亚并入俄国西方都没承认了，这个要价实在太高。乌克兰总统泽连斯基的口气也很大，要俄军撤出所有乌克兰土地并拿回克里米亚，后者的难度更高。

现在乌、俄对和谈都在漫天要价，还没到就地还钱的阶段，却又卡在一个战况胶着的状态。乌俄两边的军人都无法取得大规模的进展，只能一个城市一个城市地打。俄国对乌国民生设施狂射导弹，除了让乌克兰人更加同仇敌忾，并无助于占领更多土地。俄国出兵乌克兰时，应该没料到要和整个欧美的弹药库作战，而现在俄军步步退却，西方虽然抱怨乌克兰弹药用太凶，却也必须继续支援，因为趁势给予俄国愈大的打击，就愈可能实现停战，并阻却未来的类似事件。

所以战争可能小型化，但依旧会持续。至于渐成困兽的普京，最后会找个下台阶让战事叫停，还是采取更危险的举措，就和9个月前入侵乌克兰一样，全在他一念之间。

作者资深媒体人