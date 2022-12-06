在大危机的悬崖边上赶快放开人和物的流动性

来源：微信公众号“天勇谈经济”

作者：周天勇

2019年和2021年中国的抗疫做得非常成功，特别是2021年中国GDP增长速度为8.1%，可以说一枝独秀。

国际货币基金组织预测2022中国经济增长速度为3.2%。我觉得在疫情比前两年减弱的情况下，增长速度反而降低，是防疫成了习惯，层层加码，一刀切，封门关店，反复静默封控，程度比前两年还严造成的。

凯恩斯观察20世纪30年代末经济大危机，就是货币流动性不足导致。货币流动性，前提是人、货物的流动要顺畅。因为人要去工作挣工资，经营管理者要去单位使生产服务正常进行获得企业的收入；人作为消费者，要去购物、餐饮、旅游，探亲、上学、看病，才能支付货币。提供这些产品和服务的，才能获得货币。国民经济才能正常循环。

封控静默，实际就是严重损害经济的流动性，会陷入经济运行休克状态。反复静默休克，休克累积下来，一定是国民经济血液、肠胃食排、饮水泌尿、经络等循环堵塞。如果还不放开，2023年经济真实增长我预计为2%左右。工资欠发、财政失衡、债务恶化、失业高企将会成为常态。国民经济都要奄奄一息了，人能善存乎？

作为一个学者，呼吁取消和废除各类限制人物流动的码。尽快在不使国民经济陷入大危机的悬崖边上，赶快放开人和物的流动。