习近平访沙特 一箭双雕

来源：中时新闻网

作者：张良任

中共二十大之后，习近平展开多边外交攻势，继出席亚太经合会之后，又把目光转向中东。他将前往沙特阿拉伯进行国是访问，除了与沙国国王及王储会面之外，并将在当地举行首次“中国-阿拉伯国家峰会”，预计有14个国家的领袖会出席。另外一个行程是参加中国-海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC) 峰会。路透报道指出，中共代表团此行将与阿拉伯国家签署数十项协议，包括能源、安全和投资领域。

中国对中东地区始终保持高度的战略关注，但过去数十年间在美国的严防排拒之下，没有多少介入的空间。这一次习近平的出访在整体情势上及时机上对中国十分有利。因为拜登政府在对中东的政策上实施“战略紧缩”，由阿富汗、叙利亚等国仓促撤军，没有履行原来的承诺；把注意力转移到印太地区实施“战略扩张”，引起中东地区美国友邦的疑虑与不安。

自二次世界大战结束以后，沙特阿拉伯一直是美国在中东地区最坚实的友邦，美国也不断地在安全上，武器供应上给予承诺及支持。拜登上台后，一再谴责沙国的人权等问题，而沙国也不愿意配合美欧的石油增产及订定油价每桶上限的要求，双方的关系荡到谷底。对美欧来说石油减产会提高油价，这对石油出国大国俄罗斯而言可以增加外汇的收入，有利其遂行对乌克兰的战争。此外，美国也担心沙国与中国的石油贸易改用人民币来支付，因而削弱美元的地位。双方的立场在短期内似乎难以弥合。

沙特王储穆罕默德鉴于各国重视地球暖化的问题，沙国经济对石油的单一依赖必须改弦更张，乃订定“2030愿景”，准备投入5000亿美元（约6793亿新元）发展汽车工业，军武研制及流通服务业市场，并在沙特西北部打造一座新的未来城（NEOM)，及与华为合作布建5G网络等。这些都是中国的强项，会给中国企业带来庞大的商机。

过去20年沙特与中国的经贸与投资关系十分密切，中国对沙投资总额高达1065亿美元。2021年双边贸易达到873亿美元，1990年时只有4.18亿美元，30多年间增加了200倍之多，可见双方贸易关系之密切。贸易最大宗是石油及化学品，沙国出口的石油27%销往中国，化学产品达25%。沙国及其他19个阿拉伯国家也已签署成为中国一带一路大战略的环节。美国对沙特的牵制力就越来越薄弱了。

近年来中国非常重视对中东地区穆斯林国家的整体战略布局，每年都会举行不同领域的的会谈，包括固定的部长级会议。今年12月3日发表了1万8000字的《新时代的中阿合作报告》，阐明跟阿拉伯国家进行全方位、多层次、宽领域的合作格局，携手建构面向新时代的“中阿命运共同体”。此外，由中国主导的上合组织也由中亚延伸到中东国家，增加了沙特、埃及、卡达做为“对话伙伴”， 伊朗也准备加入。Eurasia Group政治风险公司的中东与北非主管Ayham Kamel表示，“在利雅得的战略算计下，必须与北京合作，因为它是不可分的经济伙伴。”

从大的趋势来看中东，美国在退缩，中国是进取；美国是口惠而实不至，中国是小口快吃，逐步吞噬中东的经济大饼，并达到削弱美国势力的目标。

习近平利雅德之行的目标不仅是拉拢穆斯林国家，也要达到敲山震虎分化美国与中东国家关系的目的。正如《金融时报》报道的标题指出，习近平访问沙特是“站在美国的脚趾头上”，痛不吭声。