鲍威尔鹰式放松 美股不买单

来源:台湾《经济日报》

《经济日报》社论

最近美股正在与联准会(Fed)对着干。先是美联储主席鲍威尔在11月30日的演说中,明示12月会议将减缓升息速度,于是投资人便认定鲍威尔是在“放鸽”,却对鲍威尔其他偏向“鹰派”的演说内容当成耳边风,美股应声大涨3%。之后是12月2日美国公布11月就业报告偏强,工资更大幅上升,对鲍威尔对抗通膨之役极为不利,但美股却开低走高收平,显然没把鲍威尔放在眼里。

“放鸽(dovish)”与“放鹰(hawkish)”,其实是相对性的概念。并不是只要央行降息,或减缓升息速度,就是“放鸽”,反之便是“放鹰”。例如今年3至5月时美联储小幅升息,便属于“鸽式紧缩”;现在美联储虽将缩小升息幅度,但仍维持审慎态度,便是“鹰式放松”。鲍威尔日前演说的基调,便是属于后者,从美股的反应显然是存心要打鲍威尔的脸。

在鲍威尔的演说内容中,勉强算是倾向“鸽派”的话只有六个字,就是“在12月会议时(as soon as the December meeting)”减缓升息速度;然而这与11月初鲍威尔的说法差别不大,且市场已经充分预期12月将只升息两码。

鲍威尔演说中“鹰派”的份量其实相当重。他提到紧缩至今,“迄未见到通膨减缓有明确进展”;利率终点将会更高,“对抗通膨还有长路要走,直到物价上涨压力减缓到符合2%目标为止”;他并强调“升息趋于温和的时机,远远不及利率还必须升高多少,以及高利率必须维持多久来得重要”。这些内容都显示美联储现在只会对升息速度缓踩煞车,市场却认定美联储即将停车且快速回转。

再看11月就业报告,无论就业人数增加数量还是平均时薪上升幅度都高于预估,显示劳动市场依然红火,美联储继续升息的机率更高。而且鲍威尔在演说中也强调,通膨若要持续回降,估计每月就业增加人数必须缩小到10万人,且目前工资升幅也不足以将通膨压回到2%目标。但11月就业报告公布后美股虽以低盘开出,买盘随即涌现,显示投资人仍在“逢跌即买”。

股市为何不把鲍威尔的话当回事?首先,鲍威尔明确表示“在12月会议时”减缓升息速度,股市认为这是爆炸性的题材;其次,鲍威尔也提到“担忧紧缩过当”;美联储在9月时公布的经济预测,也显示明年底时通膨将比目前低出甚多,而且就算经济发生衰退也只是既浅又短,因此市场已经认定明年经济、通膨与利率“三降”只是时间问题;利空终将渡过,低档不容错过。更何况之前鲍威尔就曾错认通膨只是“过渡性”,现在强调通膨的“持久性”未必不会再错。

美股投资人最近风险胃口大增的另一项原因,就是股市经历了一年的惨澹岁月,基金经理人现在必须抓住年底前的机会,提前启动“元月效应”;就算不能翻本,也要少输为赢。数据显示,全美主动型基金的持股总额已经回升到四个月来高点,标普总市值与10月时的低点相比已经收复逾10兆美元;散户则是大买低价的迷因股,涨势更凶。在在显示“年终做帐”是推升美股这一波回升走势的主力,明年的事等到明年再说。

然而市场忽略了美联储要想达成抑制通膨的目标,升息与缩表只是为紧缩金融情势创造条件,必须靠股债下跌,美元升值,才能有效压缩总需求。最近却是股债双涨,美元回贬,使金融情势反而趋向宽松。鲍威尔的立场原本就未偏向“鸽派”,市场情势却是逼他非走向“鹰派”不可。今年8月鲍威尔就曾因为股市回升而强力“放鹰”,现在股市又再度挑战鲍威尔的耐性;预料12月14日鲍威尔记会上的发言,以及“点状图”对利率终点的预测,可能会反过来考验美股的韧性究竟多强。