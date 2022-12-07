来源：中时新闻网

作者：石齐平

美国卡特中心创办的“中美印象”网站，日前披露布鲁金斯学会高级研究员何瑞恩分析指出，管控美中大国竞争的起点，应是“承认谁也不会投降的共存事实”。

何瑞恩是奥巴马政府的白宫国安会中国事务主任，他认为管控美中竞争关系的起点，应是帮助美国人建立一个思考新美中关系的框架，且前提是美国不应建立一个“期待中共会崩溃的竞争策略”，需接受双方共存的现实。

何瑞恩表示，美国过去至少有过两次大国竞争，即二战与冷战，美国都获胜。但他说，“如果觉得我们一定会在与中国的斗争中取胜，我想这是对中国的性质有所误解。”何瑞恩还强调，美中有各自的国家身分认同，如果两个大国处于冲突之中，对世界将有毁灭性的影响。

最近一阵子，特别是在拜习会后，中美原本紧绷的关系突然转为缓和，双方官员互动频繁，气氛也相当热络，我曾指出，这是中美各有各的理由，希望台海能有一个短期的稳定，完全不保证这个短期过后是否还能继续稳定，这只要看国际各方都还在高度关注台海形势就足以证明。美欧对话联合声明关切北京挑衅台湾；美法元首联合声明也首次提到“维持台海和平与稳定的重要性”，足见整个形势是外弛内张。

何瑞恩作为一个美国的中国专家，能对中美关系矛盾的本质提出前述论点，很不容易。在我印象中，这恐怕还是美方第一次愿意面对双方必须共存的现实，且主张美国应建立一个思考新美中关系的框架。从最早的“中国崩溃论”到后来的“中国威胁论”，再到近年的“遏止中国论”，折射的都是美国面对中国强势崛起的不安和焦虑。然而随着从奥巴马开始，继之以特朗普再到拜登，持续对中国施加的越来越大、甚至无所不用其极的压制，显然收效甚微，甚至在台海中美还正在步向战争，难免让美方在不安、焦虑之余，更增添了一份恐惧，何瑞恩所谓“毁灭性的影响”，并非无的放矢。

关键在中美两强如何才能“共存”。中美在新世纪的博弈无疑是全方位的竞争，从贸易、产业、科技、人才，到军事、太空、地缘，再到话语权、价值与体制，几乎是全面交锋。

但进一步看，所有的博弈、竞争或斗争概分两类，其中绝大多数为“非零和”性质，即双方不必然非斗到你死我活不可，如贸易、产业、科技，甚至价值与体制均是，仅少部分，或严格地说，只有在地缘相关的台海，才可能是唯一的“零和”矛盾。何瑞恩看来是有意无意地回避了这一点，但要寻求中美“共存”，却绕不开这一点。

台湾，无疑是中美矛盾关系中最大的，甚至是唯一的“结”，但换个角度看，却也是化解中美矛盾最大也是唯一的“解”。这个“结”既然是“零和”的，对美国而言，这个“解”坦白说并不容易，这就需要美国哪怕再不情愿也得接受中方“太平洋足够大”的论点，在西太平洋做出妥协与让步，形势比人强，这就是现实；一如苏伊士运河之于当年的大英帝国。