港铁甩门又甩卡　港府监管要加码

来源：香港01

“香港01”评论编辑室

港铁列车又故障！周二（12月5日）早上繁忙时间，将军澳线一列往北角方向的列车在驶近将军澳站、相距大约50米时，第六至第七卡车之间的接驳位出现故障，列车启动安全防护装置而制停。大约1500名乘客经港铁及消防疏散，从列车隧道步行至将军澳站月台离开，其中两名乘客不适送院。香港运输及物流局在社交平台表示，局长林世雄已听取港铁代表的初步汇报，并已责成港铁彻查事故成因，采取一切可行措施确保铁路系统安全可靠。

“听取汇报”、“责成调查”，是否似曾相识？仅在四星期前的11月13日，荃湾线一列往中环方向的列车在驶进油麻地站时，与隧道路轨旁的金属护栏组件碰撞，两对车门移位。当时车上广播未有清晰表达疏散安排，部分乘客推开车尾紧急出口斜道离开，其时车务控制中心又未指示观塘线列车暂停服务，以致乘客在管道见到观塘线的列车经过，情况相当危险。事后局长林世雄也是听取了港铁代表的汇报，责成港铁必须做好调查工作。

短短一个月之内，港铁列车先是“甩门”，后是“甩卡”，即使两次故障的成因及情况不尽相同，但无疑令人忧虑是否有制度问题令意外频生。而在“甩门”事故后，港府要求港铁在三日内和两个月内分别提交初步和详细调查报告，及在六个月内检视所有轨旁设施及构筑物的安全。是次“甩卡”后，港铁宣布将全面检讨资产管理及维修保养制度，参考其他铁路经验，从制度上检视改善空间。

不能出事一次跟进一次

只靠港铁自律，显然并不足够，始终铁路服务涉及广大市民的安全及生活。目前港府对港铁其中一个监察，是以罚款起阻吓作用。根据票价调整机制，服务表现安排的其中一项准则是服务延误。上次“甩门”事故令列车服务延误满12小时仍未恢复，港铁将罚款至上限2500万元（港元、下同，约436万新元），以向乘客提供每程3%车费折扣的形式“回水”。今次“甩卡”令服务延误约四小时，估计须罚500万。

上星期立法会议员就港铁服务及监管质询运输及物流局，获局长回复“各铁路线的列车车门状况也大致良好”，以及“各相关政府部门一直透过不同平台、港铁公司的汇报以至实地巡查，密切监察港铁公司就铁路营运及维修保养等工作的表现”。但例如议员田北辰便批评“大致良好”过于笼统，列车车门状况的具体数据欠奉。至于重申港府多个部门监察港铁，也不足以避免政出多门、监管不足的问题。

铁路署尚待成立

事实上，早在去年林郑月娥已提出成立铁路署，打算合并路政署铁路拓展处及机电署铁路科，并拨归入目前的运输及物流局辖下。当时港府表示部门升级及整合，可以“加强政府在监督铁路规划、建造及规管铁路安全的工作”。但到了现届港府上任后，局长林世雄仍只表示目标最快明年暑假才取得立法会财委会拨款。既然港府也同意“铁路网络每日承载着超过四百万人次出行，铁路安全至关重要”，部门升级的进展是否也可以提速、提效？

尤其是港府现正进行研究增建港深西部铁路（洪水桥至前海）、连接锦上路和九龙塘的中铁线，以及将军澳线南延线，铁路服务的重要性只会与日俱增。上月港铁“甩门”发生在周末，也令大量市民出行不便，今次“甩卡”发生在上班繁忙时段，而且港铁是将军澳区居民出入的主要途径，列车延误或停驶的影响重大。港府的监管架构及制度必须追得上现实需要，不能在下次港铁再“甩”其他事情之后才亡羊补牢。毕竟两次事故没涉及乘客受伤，可能只是一时侥幸。